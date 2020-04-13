Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Bir gemide 34 kilo 795 gram kokain bulundu

Güney Amerika'dan Mersin'e gelen bir gemideki muz yüklü konteynerde 34 kilo 795 gram kokain ele geçirildi.

13.04.2020 18:26 | Son Güncelleme: 13.04.2020 18:27
Güney Amerika'dan Mersin 'e gelen bir gemideki muz yüklü konteynerde 34 kilo 795 gram kokain ele geçirildi.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu sevkiyatının istihbaratına ulaşan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Mersin Uluslararası Limanı'nda önlem aldı.
Limana Güney Amerika'dan gelen bir gemiye operasyon düzenleyen ekipler, muz konteynerinin soğutucu bölümüne gizlenmiş 30 paket halinde 34 kilo 795 gram kokain buldu.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Bir gemide 34 kilo 795 gram kokain bulundu

Kaynak: AA

Etiketler: Güney Amerika, Mersin, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Akkaya’dan istifa kararı alan Soylu yorumu: Gemiyi en son kaptan terk eder Haberler
Akkaya'dan istifa kararı alan Soylu yorumu: Gemiyi en son kaptan terk eder
Korona 98 vatandaşımızın daha canını aldı, toplam sayı 1296’ya yükseldi Haberler
Korona 98 vatandaşımızın daha canını aldı, toplam sayı 1296'ya yükseldi
Erdoğan: Sokağa çıkma yasağı bu hafta sonu da devam edecek Haberler
Erdoğan: Sokağa çıkma yasağı bu hafta sonu da devam edecek
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler Haberler
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler
Davutoğlu’ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu’nun istifa kararına ilk yorum Haberler
Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum
Erdoğan’dan istifası kabul edilmeyen Soylu’yla ilgili ilk değerlendirme Haberler
Erdoğan'dan istifası kabul edilmeyen Soylu'yla ilgili ilk değerlendirme
Soylu’nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti Haberler
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
Haberler ›› Güncel ››Bir gemide 34 kilo 795 gram kokain bulundu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:26: Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 98 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can... - Haber 19:26: Denizli'de tarihi eser kaçakçısına suçüstü - Haber 19:25: Belediye Melikgazi türbesini restore edecek - Haber 19:24: Sağlık Bakanlığı: Son 24 saatte Kovid-19 tedavisi tamamlanan 511 kişi daha taburcu edildi, toplam... - Haber 19:22: Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) Erken tanı ve tedavi, iyileşen hasta sayımızı artırıyor." - Haber 19:20: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 98 artarak 1296'ya yükseldi - Haber 12:38: Buckingham Sarayı'nın karşısında güpegündüz cinsel ilişkiye giren çifte sosyal izolasyon uyarısı yapıldı - Haberler 10:20: Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti - Haberler