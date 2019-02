Bir Genç Kılıçdaroğlu'na Hdp ile İttifakı Sordu

Kaynak: İHA

BURSA (İHA) – Bursa 'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'nun yanına gelen bir genç, HDP ile iş birliği yapıp yapmadıklarını sordu. Kılıçdaroğlu'nun kısa bir açıklama yapmasına rağmen genç "Bunlarla CHP nasıl oluyor da iş birliği yapıyor?" diyerek tatmin olmadığını söyledi.Bursa'ya sabah çok erken saatlerde gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Uludağ yolunda çektiği tanıtım filminin ardından Nilüfer, Osmangazi Kestel ve Gürsu ilçelerinde akademik odalar, STK temsilcileri, esnaf odaları, muhtarlar ve iş adamları ile buluşma toplantılarına katıldı. Yoğun geçen Bursa programına aynı gün ikinci kez gittiği Kestel ilçesinde son veren Kılıçdaroğlu, partisinin belediye başkan adaylarıyla birlikte çay bahçesinde sohbet etti."Bunlarla CHP nasıl oluyor da iş birliği yapıyor?" Çay bahçesinden ayrıldığı sırada Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanına gelen M.A. isimli genç, CHP'nin HDP ile ittifakını sordu. M.A., Kılıçdaroğlu'na "CHP Atatürk 'ün partisi hepimiz çok iyi biliyoruz. HDP'de terörist PKK 'nın uzantısı olan bir parti, bunlarla CHP nasıl oluyor da iş birliği yapıyor" şeklinde soru yönetti. Bunun üzerine M.A. isimli gence kısa bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, " İYİ Parti ile iş birliği yaptık. Saadet Partisi ile de dirsek temasımız var. Bunu da kamuoyuna deklare ettik. Bak şunu söyleyeyim sandıkta ittifaka gidiyoruz. Bu ülkede her seçmenin oyunu istiyoruz. Biz vatandaşlarımız arasında ayrım yapmıyoruz. Vatandaş gelip CHP'ye oy veriyorsa başımızın üstünde yeri var. Biz bütün vatandaşlarımızı severiz, bütün vatandaşlarımıza saygı duyarız. Kimlerin teröristlerle iş birliği yaptığını kimlerin Habur'da ne yaptığını da siz benden daha iyi biliyorsunuz" dedi. Daha sonra araya giren korumalar M.A.'yı uzaklaştırırken Kılıçdaroğlu'da partisinin belediye başkan adaylarıyla vedalaşıp makam aracına binerek Bursa'dan ayrıldı."Gözümde HDP neyse bu saatten sonda CHP'de odur"Kılıçdaroğlu'na sorduğu soruya doğru dürüst bir cevap alamadığını iddia eden M.A. ise, "Sorum şuydu: ' Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ün partisi hepimiz çok iyi biliyoruz, HDP ise terörist PKK'nın uzantısı olan bir parti. Bunlarla CHP'nin işbirliği yapmasını sorduk. Yapmadı, dedi. İnkar etti ama, kendisi HDP ile birlikte doğuda miting yapacağını da söylemişti. Yaptı da HDP ile birlikte yaptığı hiçbir mitingde Türk bayrağı göremedik biz. Ben vatanımı seven biriyim, bayrağıma bağlıyım. O yüzden benim gözümde HDP neyse bu saatten sonda CHP'de odur. HDP'li bir vekil sosyal medyada 'Doğuda kazanacağız, batıda da HDP-CHP ittifakıyla Cumhur İttifakı'na kaybettireceğiz' dedi. Bunları diyen insanlar 'Biz Kürdistanlıyız diyor, Kürdistanı kurduracağız' diyor. Ne diyordu MHP 'li vekilin tabiriyle: 'Ne Kürdistanı ulan deriz biz bunlara." Bize İyİ Parti ile iş birliği yapıyoruz, dedi. Biz onların da ne olduğunu biliyoruz. Bizim HDP ile yol yürüyenlerle, çocuk katilleriyle hiçbir işimiz olmaz. Biz vatanını seven insanlarız. Soruma da cevap alamadım engelledi korumaları, biz İYİ Parti ile iş birliği yapıyoruz, dedi. Peki İYİ Parti, HDP ile işbirliği yapıyor. Bunlar HDP ile işbirliği yaptıklarını kabul etmedikleri halde HDP ile iş birliği yapanlarla nasıl oluyor da iş birliği yapıyorlar, biz bunu anlamış değiliz" diye konuştu. - BURSA