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Bir genci bıçakla öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

Eskişehir'de bir genci bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen şüpheli tutuklandı.

08.02.2020 18:57 | Son Güncelleme: 08.02.2020 18:58
'de bir genci bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen şüpheli tutuklandı.
Mahallesi Akgünler Sokak'ta yaşayan Raşit A'yı bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Mustafa Ş'nin (32) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri dün, bir süredir alamayan yakınlarının ihbarı üzerine evine gittikleri Raşit A'yı (21) vücudunun 8 yerinden bıçaklanmış halde ölü bulmuştu.
Cinayeti işlediği ileri sürülen Mustafa Ş. (32), Büyükdere Mahallesi'nde saklandığı evde suç aleti bıçakla yakalanmıştı.
Bir genci bıçakla öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

Şirintepe, Eskişehir, Güncel

Kaynak: AA


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