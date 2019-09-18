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Bir grup Club Brugge taraftarı Galatasaray tribününe girmeye çalıştı!

Galatasaray'ın Club Brugge ile 0-0 berabere kaldığı maç sonrasında bir grup Club Brugge taraftarı, Galatasaraylıların yer aldığı tribüne girmeye çalıştı. Olaya güvenlik güçleri müdahale etti.

18.09.2019 23:05

Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Belçika'nın Club Brugge takımı ile 0-0 berabere kaldı. Belçika'nın Brugge kentinde bulunan Jan Breydel Stadyumu'nda oynanan müsabakada iki takım da yakaladığı fırsatları değerlendiremeyince gol sesi çıkmadı. Bu sonuçla Galatasaray ve Club Brugge, gruba 1'er puanla başlangıç yaptı.

Jan Breydel Stadyumu

GÜVENLİK GÜÇLERİ MÜDAHALE ETTİ

Karşılaşmanın ardından bir grup Club Brugge taraftarı, Galatasaray taraftarlarının olduğu tribüne girmeye çalıştı. Olaya güvenlik güçleri müdahale etti. O anlar kameralara yansıdı.

Bir grup Club Brugge taraftarı Galatasaray tribününe girmeye çalıştı!

Galatasaray, Club Brugge, Brugge, Spor

YORUMLAR(3)
FB:Girseler dayak yer giderlerdi Tebrikler GS
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CANMEN:BRüGGEYI YENEKCEKSIN EVDE. . . YOKSA DIBE DEMIR SALLARSIN. . . YINEDE DEVAMINDA BASARILAR DILERIM. . .
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CANMEN:NOT. . . HEM EVDE, HEM DISTA OLACAKTI. . . GS IN BU KUVVETI VE TECRüBESI MEVCUT. . . .
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