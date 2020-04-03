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Bir grup hayırsever, ihtiyaç sahibi yüzlerce ailenin yüzünü güldürdü

Koronavirüs salgını ile mücadele ettiğimiz bugünlerde 'Komşuna Sahip Çık Türkiye' sloganıyla bir araya gelip yardım kampanyası düzenleyen bir grup hayırsever, hazırladıkları yardım kolilerini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor.

03.04.2020 16:50 | Son Güncelleme: 03.04.2020 16:57

İstanbul Sultanbeyli 'de bir grup yardımseverin öncülüğünde 'Komşuna Sahip Çık Türkiye ' sloganıyla başlatılan kampanyada toplanan yardımlar ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmaya devam ediyor.

KAMPANYAYA DESTEK ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Koronavirüs salgınının ekonomik yaralarını devlet-millet el ele vererek sarmaya çalıştığımız bugünlerde İstanbul Sultanbeyli'de tüm Türkiye'ye örnek olacak bir çalışmaya imza atıldı. İlçede bir grup gönüllü vatandaş, komşusu açken tok yatan bizden değildir sözünde hareketle bir araya gelerek yardım kampanyası düzenledi. Kısa sürede çığ gibi büyüyen kampanyaya çok sayıda hayırsever destek verdi.

Bir grup hayırsever, ihtiyaç sahibi yüzlerce ailenin yüzünü güldürdü

SOSYAL MEDYADA DA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

#KomşunaSahipÇıkTürkiye hastagıyla sosyal medyada da büyük destek gören kampanyada ilk etapta içerisinde temel ihtiyaçların yer aldığı bin koli hazırlanarak ihtiyaç sahibi ailelere teslim edildi.

Bir grup hayırsever, ihtiyaç sahibi yüzlerce ailenin yüzünü güldürdü

IŞIKDAĞ: BİRÇOK İNSANIN GIDA İHTİYACI VAR

Kampanyaya öncülük eden isimlerden biri olan Anadolu yazarlar ve Gazeteciler Derneği (AYGAD) Başkanı Ahmet Işıkdağ, "Ramazan ayında ihtiyaçlı insanlarımıza gıda kumanyası gibi koliler hazırlayıp çevremizdeki ihtiyaçlı insanlarımıza ulaştırmak halk kültürümüz ve yazılı olmayan toplumsal görevlerimiz arasındadır. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturu ile biz imkanı olanlar, imkanı olmayanlara yardımcı olmak maksadıyla yola koyulduk. Ramazan geleneğimiz olan bu güzel uygulamamızı bu zorlu günlerde de hayata geçirerek KOMŞUNA SAHİP ÇIK TÜRKİYE kampanyasını başlattık. Çevremizde birçok insanın temel gıda ihtiyaçları var. İhtiyaçlı komşularımıza yardım elini uzatmak amacıyla Sultanbeyli'de birkaç kişi bir araya gelerek bu kampanyayı başlatmış bulunmaktayız. Sizlerde yaşadığınız bölgede ihtiyaçlı komşularınıza yardım elini uzatarak bu sıkıntılı günlerde insanımıza ve devletimize sahip çıkarak toplumsal bir görev üstlenmiş olabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Yardım kolileri ihtiyaç sahibi ailelere teslim edildi;

Bir grup hayırsever, ihtiyaç sahibi yüzlerce ailenin yüzünü güldürdü
Bir grup hayırsever, ihtiyaç sahibi yüzlerce ailenin yüzünü güldürdü
Bir grup hayırsever, ihtiyaç sahibi yüzlerce ailenin yüzünü güldürdü
Bir grup hayırsever, ihtiyaç sahibi yüzlerce ailenin yüzünü güldürdü
Bir grup hayırsever, ihtiyaç sahibi yüzlerce ailenin yüzünü güldürdü
Bir grup hayırsever, ihtiyaç sahibi yüzlerce ailenin yüzünü güldürdü
Bir grup hayırsever, ihtiyaç sahibi yüzlerce ailenin yüzünü güldürdü
Etiketler: Sultanbeyli, Koronavirüs, İstanbul, Türkiye, Yaşam, Güncel

Haberin Videosu :

İstanbul'da bir grup hayırsever, ihtiyaç sahibi yüzlerce ailenin yüzünü güldürdü
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