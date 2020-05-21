Bir grup öğretmen, öğrencilerini ziyaret edip şeker dağıttı - AYDIN

Aydın Ahmet Şerife Sanlı Ortaokulu Müdürü Özcan Kardeş ile bir grup öğretmen, Ramazan Bayramı öncesinde yeni tip koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkamayan öğrencilerini ziyaret edip, şeker verdi.

21.05.2020 19:55 | Son Güncelleme: 21.05.2020 20:00
Aydın Ahmet Şerife Sanlı Ortaokulu Müdürü Özcan Kardeş ile bir grup öğretmen, Ramazan Bayramı öncesinde yeni tip koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkamayan öğrencilerini ziyaret edip, şeker verdi.
Osman Yozgatlı Mahallesi'nde bulunan evleri dolaşan Özcan Kardeş ve öğretmenler, öğrencilere Kovid-19 tedbirlerine uymaları konusunda uyarılarda bulundu.
Kardeş, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocukları bayram öncesinde mutlu etmek istediklerini belirterek, "Türk ve İslam gelenekleri arasında bayramda dolaşmak, torbalara şeker doldurmak vardır. Biz bu bayramda sokağa çıkma yasağı olacağı için öğrencilerimizin o heveslerinin içinde kalmaması için arkadaşlarla beraber bayram şekerleri hazırladık. Öğrencilerimize götürüp dağıtık." dedi.
İngilizce öğretmeni Gülperi Bayraktar ise "Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkamayacak çocuklarımız için bir etkinlik planlamıştık. Şeker torbaları boş kalmasın diye şekerlerini biz evlerine götürüp torbalarına bıraktık. İnşallah mutlu olmuşlardır." diye konuştu.
Okulun 8. sınıf öğrencisi Merve İdiğ ise öğretmenlerinin ziyaretinden çok mutlu olduklarını dile getirdi.
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Bir grup öğretmen, öğrencilerini ziyaret edip şeker dağıttı - AYDIN

Kaynak: AA

Etiketler: Ramazan Bayramı, Aydın Ahmet, Koronavirüs, Güncel, Haber

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