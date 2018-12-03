"Bir Gün Ceo" Programı Türkiye'deki İkinci Yılında Güçlenerek Devam Ediyor

Program, Türkiye'nin alanında öncü şirketlerinin üst düzey yöneticileriyle geleceğin lider adayı genç yetenekleri bir araya getirerek nesiller arası diyaloğu desteklerken, birlikte çalışma kültürünün geliştirilmesine de zemin hazırlıyor. Genç yetenekleri erken aşamada tespit ederek, sürdürülebilir başarı için ihtiyaç duyacakları yetkinlikleri geliştirmeleri ve kritik deneyim kazanmaları amacıyla tasarlanan program kapsamında; 2018-2019 dönemindekatılımcı 20 kurum ve kurumların İcra Kurulu Başkanı/ CEO'su/ Yönetim Kurulu Başkanları, 26 Kasım günü gerçekleştirilen bir buluşma ile kamuoyuna tanıtıldı.

Programı bu yıl; AXA Sigorta, Baymak, BOSCH, BSH Türkiye, Candy Hoover Group, Cisco Türkiye, Deloitte Türkiye, Enerjisa, Gedik Holding, HSBC Türkiye, İnci Holding, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Kale Seramik, Koçsistem, LC Waikiki, Maersk Line, Nobel İlaç, Petrol Ofisi, Türk Hava Yolları gibi alanlarında lider ve dünyada 3 milyona yakın istihdam sağlayan kurum destekliyor.

Katılımcı üst düzey yöneticiler;

1.AXA Sigorta CEO, Yavuz Ölken

2.Baymak Genel Müdürü, Ender Çolak

3.BOSCH Türkiye ve Ortadoğu Başkanı, Steven Young

4.BSH Türkiye CEO, Gökhan Sığın

5.Candy Hoover Group Türkiye CEO, Servet Akkaynak

6.Cisco Türkiye Genel Müdürü, Cenk Kıvılcım

7.Deloitte Türkiye CEO, Humphry Hatton

8.Üst Düzey Yönetici Aclan Acar

9.EnerjiSA CEO, Ziya Erdem

10.Gedik Holding Yönetim Kurulu Başkanı, Hülya Gedik

11.HSBC Türkiye CEO, Selim Kervancı

12.İnci Holding Yönetim Kurulu Başkanı, Neşe Gök

13.Kale Seramik Genel Müdürü, Okan Gedik

14.İstanbul Bilgi Üniversitesi CEO'su Ecmer Ayral

15.Koç Sistem CEO, Mehmet Ali Akarca

16.LC Waikiki Yönetim Kurulu Üyesi/ Üretim ve Pazarlama Genel Müdürü, Deniz Aktürk Erdem

17.Maersk Line Doğu Akdeniz Bölgesi Genel Müdürü, Sedef Ayhan

18.Nobel İlaç Genel Müdür, Hakan Şahin

19.Petrol Ofisi CEO/ Yönetim Kurulu Üyesi, Selim Şiper

20.Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı, M. İlker Aycı

Program Türkiye'de, Profil International'ın sağladığı dijital platform çözümüyle gelişim amaçlı tasarlanmış değerlendirme çalışmalarına dahil olan genç yetenekler, programın her aşamasında üst düzey yönetici araştırma, değerlendirme ve gelişim süreçlerini, iş hayatına atılmadan deneyimleme fırsatı buluyor. Eğitim gördükleri üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları tarafından önerilerek programa katılan genç yetenekler olaylara yöneticinin gözünden bakma ve kendilerini daha iyi tanıma fırsatı buluyorlar. Gençlerle bir gün geçiren ve atölye çalışmalarına katılan liderler de yarının yöneticileriyle bağ kurarak onların olaylara yaklaşımlarını ve motivasyonlarını daha iyi anlama imkânı yakalıyorlar.

Odgers Berndtson Türkiye Yönetici Ortağı Ayşe Öztuna Bozoklar; "Liderlerin karmaşık problemleri çözebilme, yaratıcılık, stratejik ve analitik düşünme, duygusal zekâ ve işbirliği yapma kabiliyetleri yeni dönemde daha da önem kazanacak. Bir Gün CEO Programı gençleri önlerindeki bu yeni ve çok bilinmeyenli döneme hazırlamak, iş başında kritik deneyim kazandırmak için iyi bir fırsat sunuyor.Odgers Berndtson olarak iş dünyasını bekleyen karmaşık sorunların ancak sevdiği işi yapan, kişisel farkındalığı yüksek, yeni çağın yetkinliklerine sahip farklı nesillerden yeteneklerin ortak akıl ile çalışarak üstesinden gelebileceğini düşünüyoruz.Genç lider adaylarının geleceğe hazırlanmasında bugünün lider şirket ve yöneticilerine büyük sorumluluk ve görevler düşüyor. 4 farklı neslin hali hazırda iş dünyasında bir arada çalışması ve her birinin farklı nitelik, tercih, motivasyon ve alışkanlıklarının olması nesiller arası doğru tasarlanmış diyaloğun gerekliliğini ortaya koyuyor. Deneyimle genç bakış açısının bir potada buluştuğu ve kurumsal yaklaşımla akademik öğretilerin harmanlandığı Bir Gün CEO programı, öğrenci ve liderlerin bu değişim ve ihtiyaçlar doğrultusunda karşılıklı bilgi ve deneyim alışverişinde bulunmaları temeline dayanıyor."

Bir Gün CEO programı 2018-2019 dönemi

"Bir Gün CEO" programı kapsamında 20 üst düzey yönetici ve öğrenci Kasım 2018-Nisan 2019 döneminde farklı zamanlarda 1'er günlerini bir arada geçirecekler. Program, ağırlıklı uluslararası iş ortakları ile gerçekleştirilen gelişim odaklı atölye çalışmalarına öğrencilerle birlikte katılımcı kurum üst düzey yöneticileri de dahil olacak.

Geçtiğimiz yıl program çerçevesinde bir araya gelen genç yetenekler ve yöneticilerin geri bildirimleri üzerine yeni boyutlara evirilen programın danışma kurulunda; Odgers Berndtson Türkiye Yönetici Ortağı Ayşe Öztuna Bozoklar, Odgers Berndtson Global'i temsilen başarılı bir kadın yönetici olmanın yanı sıra toplumsal fayda yaratmak adına pek çok STK'nın da yönetim kurulunda aktif görev alan Barones Virginia Bottomley ile müziği iletişimle harmanlayan dünyaca ünlü besteci ve orkestra şefi Rob Kapilow yer alıyor.