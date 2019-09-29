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Bir gün önce aldığı otomobil cayır cayır yandı

Bir gün önce aldığı otomobil cayır cayır yandı Antalya'da araç yangınıANTALYA - Antalya'da bir kişinin ikinci el satın aldığı otomobili cayır cayır yandı.

29.09.2019 11:13
Bir gün önce aldığı otomobil cayır cayır yandı
Antalya'da araç yangını
ANTALYA - Antalya'da bir kişinin ikinci el satın aldığı otomobili cayır cayır yandı. Yangın anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre olay Konyaaltı Sahili Beach Park'ta meydana geldi. Taha Demirel isimli genç bir gün önce Konya'dan ikinci el aldığı otomobiliyle Beach Park'a yemeğe geldi. Demirel'in, otoparka parkettiği 32 AAP 502 araçtan bir süre sonra alevler yükselmeye başladı. Alevleri gören güvenlik ekipleri hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Zaman zaman patlamaların yaşandığı alevler kısa sürede tüm otomobili sardı. İtfaiyenin müdahalesine rağmen otomobilin büyük bölümü yandı. Taha Demirel'in otomobilini bir gün önce Konya'dan ikinci el satın aldığı öğrenildi. Kundaklama olabilme ihtimaline karşı olay yerin inceleme ekipleri de araç üzerinde çalışma yaptı.
Bir gün önce aldığı otomobil cayır cayır yandı

Beach Park, Antalya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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