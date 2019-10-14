Bir gün önce İzmir'de konser veren Ajda Pekkan, Gaziantep konserini ertelediğini duyurdu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye Milli Ordusu (SMO) ile birlikte başlattığı Barış Pınarı Harekatı'dan sonra birçok ünlü isim konserlerini iptal ettiğini ya da ileri bir tarihe aldığını duyurmuştu. Milli birlik ve beraberlik duygusunun yüksek yaşandığı şu günlerde bir paylaşım da Süperstar Ajda Pekkan'dan geldi. Pekkan, sosyal medya hesabından Gaziantep'te yapacağı konserini ertelediğini duyurdu.

İZMİR'DE KONSER VERDİ GAZİANTEP'TEKİ KONSERİNİ ERTELEDİ

Bir gün önce İzmir'de konser veren ve sahnede Mehmetçik için dua isteyen Pekkan'ın Gaziantep konserini ileri bir tarihe ertelemesi dikkat çekti.

İLERİ TARİHE ERTELEDİ

Süperstar Instagram hesabından, "Ülkemizin içinden geçtiği bu hassas dönemde, 19 Ekim Cumartesi Akşamı, gerçekleştirilmesi planlanan Gaziantep konserimi ileri bir tarihe ertelediğimizi siz sevenlerime bilgilendirmek isterim." ifadelerini kullandı.

KORKTUĞU İDDİA EDİLDİ

Pekkan'ın bu kararı ise sosyal medyada tepkiye sebep oldu. Çoğu kullanıcı Süperstar'ın Gaziantep'te konser vermekten korktuğunu iddia etti.