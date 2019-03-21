Bilecik Şeyh Edebali
Üniversitesi'nin bu yıl 3'üncü kez düzenleyeceği Bahar Şenliklerinde hangi sanatçının katılacağınae dair yapılan ankette bir günde 4 bin öğrenci oy kullandı.
Bu yıl Şeyh Edebali Üniversitesi'nde bir yenilik olarak, şenliklerde sahne alacak sanatçılar öğrencilerin oylarıyla belirlenecek. Buna göre Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi tarafından düzenlenen ankette bir günde 4 bin öğrenci oy kullanırken, ankette yer alacak sanatçılar, 1'inci Grupta; Aydilge, Can Gox, Çağatay Akman, Doğukan Manço
, Ekin Uzunlar, Emir Can İğrek, EYPİO, Gece Yolcuları, Gökcan Sanlıman, Kurtalan
Express, Necati Saykolar, Pamela, Pera, Pilli Bebek
, Sancak, Son Feci Bisiklet, Sufle, TNK, Vera ve Yasin Keleş. 2'nci Grupta; Bora
Duran, Burak King, Can Bonomo
, Cem Belevi
, Ceza, Feridun Düzağaç Gazapizm
, Gripin, Kalben
, Manga, Oğuzhan Uğur
, Otilia, Resul Dindar
, Selçuk Balcı
, Yeni Türkü
, Yusuf Güney
ve Yüksek Sadakat
şeklinde oldu. - BİLECİK
Doğukan Manço, çağatay akman, Yaşam
Kaynak: İHA