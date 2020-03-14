Bir günde 6 köyü ziyaret ettiler
Kütahya'nın Aslanapa Kaymakamı Şeref Gülyer bir günde 6 köy ziyaret ederek, sorunları yerinde inceledi ve talepleri dinledi.
14.03.2020 10:12 | Son Güncelleme: 14.03.2020 10:12
Kütahya 'nın Aslanapa Kaymakamı Şeref Gülyer bir günde 6 köy ziyaret ederek, sorunları yerinde inceledi ve talepleri dinledi.
İlçeye bağlı Esenköy, Çukurca, Haydarlar, Gölbaşı, Adaköy ve Nuhören köylerine yapılan Ziyarete, İl Genel Meclis Üyeleri Ali Okumuş, Hüseyin Ertürk, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Ahmet Yılmaz' da katıldı.
İl Genel Meclisi üyesi Ali Okumuş, yaptığı açıklamada, "Ziyaretlerde köylerde devam eden çalışmaları yerinde inceledik. Vatandaşlarımızın taleplerini dinledik. İlçe Kaymakamı Şeref Gülyer'in tespit ettiği eksikleri not alıp gerekli çalışmalar için hazırlık yapmaya başladık. Köylerimizde var olan sorunların çözümünün ilçemiz merkezi için oldukça önemli olduğun bilinciyle çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu. - KÜTAHYA
İlçeye bağlı Esenköy, Çukurca, Haydarlar, Gölbaşı, Adaköy ve Nuhören köylerine yapılan Ziyarete, İl Genel Meclis Üyeleri Ali Okumuş, Hüseyin Ertürk, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Ahmet Yılmaz' da katıldı.
İl Genel Meclisi üyesi Ali Okumuş, yaptığı açıklamada, "Ziyaretlerde köylerde devam eden çalışmaları yerinde inceledik. Vatandaşlarımızın taleplerini dinledik. İlçe Kaymakamı Şeref Gülyer'in tespit ettiği eksikleri not alıp gerekli çalışmalar için hazırlık yapmaya başladık. Köylerimizde var olan sorunların çözümünün ilçemiz merkezi için oldukça önemli olduğun bilinciyle çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu. - KÜTAHYA
Kaynak: İHA
Etiketler : Ahmet Yılmaz, Ali Okumuş, Aslanapa, Kütahya, Yaşam
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