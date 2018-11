Bir Günde Karamürsel'in 10 Köyünü Gezdi

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Karamürsel'in Dereköy, Karaahmetli, İnebeyli, Hayriye, İhsaniye, Yalakdere, Semetler, Kızderbent, Avcıköy ve Akçat köylerini ziyaret etti. Bir günde Karamürsel'in on köyünü ziyaret ederek vatandaşlarla hasbihal eden Başkan Karaosmanoğlu, Kocaeli'mizin her alanda büyüdüğünü ve geliştiğini görmek bizleri mutlu ediyor diyerek "Yerel yönetimler olarak bizler, hemşerilerimizle bu kenti dünya arenasına altın harflerle kazımak için hep birlikte gayret gösteriyoruz. Şehrimizin kalkınmasını köylerimizle birlikte yürüttük ve bunda da başarılı olduk" açıklamasını yaptı.

"YAŞADIĞIMIZ ÜLKEYE VE ŞEHRE GÜZELLİK KATIYORUZ"

Köylerimizin gelişimi için adeta emek bölüşümü yapıyoruz diyerek ilçe belediyeleriyle ortak hareket ettiklerini de ifade eden Başkan Karaosmanoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız bizlere 2023'ü, 2071'i hedef gösteriyor. Çünkü bizler bu ülkenin bu kentin sadece havasını, toprağını, suyunu paylaşmıyoruz. Biz bir kentin derdini de bölüşüyoruz, sevincini, başarılarını da bölüşüyoruz. Birbirimize karşı sorumluyuz. Köylerimize karşı olan sorumluluğumuzu da biliyor ve 2004 yılından beri bu şekilde gayret ediyoruz. Halkımıza hizmet için yaptığımız her işe verim, yaşadığımız ülkeye ve şehre güzellik katıyoruz" dedi.

"SEVGİSİNE LAYIK OLABİLMEK İÇİN TÜM EKİBİMİZLE ÇALIŞIYORUZ"

"Ancak üreten kent büyür ve gelişir" hatırlatması yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "Çocuklarımızın aydınlık bir gelecekle kucaklaşması için çalışıyoruz. Şehir merkezinde ne varsa köyde de o olacak diye çalışıyoruz. Bizim de gayemiz geleceğe büyük bir Türkiye ve güzel bir kent bırakmaktır" ifadelerini köy ziyaretlerinde söyledi. Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım'ın eşlik ettiği birlikteliklerde vatandaşların yakın ilgisiyle de karşılaşan Başkan Karaosmanoğlu, "İnsanımızın bize olan sevgisine layık olabilmek için tüm ekibimizle çalışıyoruz" diyerek açıklamalarını tamamladı. Ziyaretler çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.