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Bir günde üçüncü olay: Brezilya'nın Rio kentinde bıçaklı bir saldırgan çok sayıda kişiyi rehin aldı

İngiltere ve Hollanda'da gerçekleştirilen bıçaklı saldırıların ardından Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde de bıçaklı rehile krizi yaşanıyor. Brezilya'nın Rio kentinin merkezindeki bir barda bıçaklı bir saldırgan 6 kişiyi rehin aldı.

30.11.2019 00:17 | Son Güncelleme: 30.11.2019 00:19

'nin başkenti Londra ve 'nın Lahey kentinde meydana gelen peş peşe bıçaklı saldırılar sonrası 'nın Rio de Janeiro kentinde de benzer bir olay meydana geldi.

O Dia gazetesinin haberine göre, Brezilya'nın Rio kentinin merkezindeki bir barda bıçaklı bir saldırgan 6 kişiyi rehin aldı.

REHİNE KRİZİ TARTIŞMA İLE BAŞLADI

Polis sözcüsü Wellington Moreira, 6 kişinin rehin tutulduğunu doğruladı. Olayın saldırganın bar sahibiyle kavga etmesiyle başladığı bilgisi verildi. Yerel saatle 15.34'te adının 'Sergio' olduğu belirtilen bir rehinenin serbest bırakıldığı bildirildi.

SALDIRGANLA REHİNE PAZARLIĞI SÜRÜYOR

Yerel polis, 5 rehinenin serbest bırakılması için saldırganla pazarlığı sürdürüyor. Diğer yandan barın bulunduğu sokak polis tarafından kapatıldı.

Bir günde üçüncü olay: Brezilya'nın Rio kentinde bıçaklı bir saldırgan çok sayıda kişiyi rehin aldı

İngiltere, Hollanda, Brezilya, Dünya


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