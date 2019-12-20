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Bir günlüğüne belediye başkanı oldu

Pazaryeri Hilmi Duralioğlu Lisesinin başarılı öğrencilerinden Hatice Akkuş, bir günlüğüne İlçe Belediye Başkanlığı görevini yerine getirdi.

20.12.2019 11:49 | Son Güncelleme: 20.12.2019 11:53 Bir günlüğüne belediye başkanı oldu
Hilmi Duralioğlu Lisesinin başarılı öğrencilerinden Hatice , bir günlüğüne İlçe Belediye Başkanlığı görevini yerine getirdi.

Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin'in programına eşlik ederek aynı zamanda müdürlük birimlerini de yakından tanıma ve birim amirleriyle görüşme imkanı bulan Akkuş, bu ziyaretin meslek seçimi ile ilgili düşüncelerine büyük katkısı olduğunu ve onun için büyük bir deneyim olduğunu ifade etti. Başkanlık makam aracıyla evinden sabah alınarak Belediye Başkanlığına getirilen genç başkan, günün sonunda evine bırakıldı. - BİLECİK

Hatice Çarpar, Pazaryeri, Akkuş, Güncel

Kaynak: İHA

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