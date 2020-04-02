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Bir günlük kolonya üretimini sağlık çalışanlarına bağışladı

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde faaliyet gösteren bir kozmetik firması, bir günlük kolonya üretimini sağlık çalışanlarının kullanması için bağışladı.

02.04.2020 12:18 | Son Güncelleme: 02.04.2020 12:19
Bir günlük kolonya üretimini sağlık çalışanlarına bağışladı

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde faaliyet gösteren bir kozmetik firması, bir günlük kolonya üretimini sağlık çalışanlarının kullanması için bağışladı.

Çerkezköy'ün Veliköy Mahallesi'ndeki organze sanayi bölgesinde kurulu bulunan kozmetik fabrikası, bir günlük kolonya üretimini, koronavirüs salgınına karşı mücadele eden Tekirdağ 'daki sağlık çalışanlarına bağışladı. Üretilen kolonya, Çorlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Çağatay Onar'a teslim edildi.

Fabrikanın Genel Müdürü Seyitali Kara, salgın nedeniyle sağlık çalışanlarının büyük fedakarlık gösterdiğini belirterek, "Dünyamızı ve ülkemizi tehdit eden koronavirüs salgını sebebiyle Tekirdağ bölgesindeki hastanelerimize kolonya bağışı yapmayı planladık. Bugün üretimimizin tamamını bölgemizdeki sağlık çalışanlarımıza bağışlayacağız. Cumhurbaşkanlığımızın başlatmış olduğu biz bize yeteriz kampanyasına biz de yönetim kurulu olarak dahil olmak istedik. Bu kapsamda biz de firma olarak esnek düzen sistemine geçtik. Burada çalışan personelimizin yarısını izine ayırdık. Dönüşümlü olarak çalışıyoruz. Personelimizin de sağlığını düşünüyoruz" dedi.

'EL HİJYENİ ÇOK ÖNEMLİ'

Çorlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Çağatay Onar ise, "Malumunuz bütün dünyayı etkileyen koronavirüs hastalığı ülkemizi de beklediğimizin üzerinde bir potansiyel ile etkilemeye devam ediyor. Bu süreçte el hijyenine dikkat etmek çok önemli. Hastalığın yayılmasını engellemekte. Gerek toplu taşıma araçlarında, gerekse kamu binalarında el hijyenine ve kişisel mesafeye mümkün olduğu kadar fazla dikkat etmemiz gerekiyor. Bu bağlamda el hijyenini sağlama konusunda el dezenfektanı ve kolonyanın kullanılmasını bilim insanları öneriyor. Biz de bu firmamıza bize vermiş oldukları desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Çerkezköy, Tekirdağ, Çorlu, Güncel
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