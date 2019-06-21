Bir hafta önce evlenen Müge Boz, hamile olduğunu duyurdu

Ünlü oyuncu ve sunucu Müge Boz, Galatasaylı basketbolcu Caner Erdeniz ile 13 Haziran'da Barselona'da nikah masasına oturdu. Nikahın ardından İspanya'da balayına giden Müge Boz'un, bebek beklediği için sevgilisi Caner Erdeniz'le evlilik planını erkene aldığı iddia edilmişti. Bu iddiaların ardından güzel oyuncudan müjdeli haber geldi.

"GÜZEL HABERİ ALDIK"

Hakkında çıkan hamilelik haberlerine sosyal medya hesabından cevap veren Müge Boz, bir video yayınladı. Hamile olduğunu açıklayan Müge Boz, "İlk tanıştığımız andan beri Caner'le ikimiz de o kadar çok istiyorduk ki kalabalık bir aile olmayı. Şükür ki bu güzel haberi aldık ve hemen sizlerle paylaşıyorum" dedi.

TEBRİK MESAJI YAĞDI

Müge Boz'un bebek beklediğini duyurduğu paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve tebrik mesajları geldi.