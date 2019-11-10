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Bir hafta sonra cesedi bulundu

MERSİN'in Silifke ilçesinde yaşamına son vermek için Göksu Nehri'ne atlayan Erten Ş.'nin (38) bir hafta sonra cesedi bulundu.

10.11.2019 14:24 | Son Güncelleme: 10.11.2019 14:25Bir hafta sonra cesedi bulundu

MERSİN'in ilçesinde yaşamına son vermek için Göksu Nehri'ne atlayan Erten Ş.'nin (38) bir hafta sonra cesedi bulundu.

Silfkede bir hafta önce Göksu Nehri üzerinde bulunan Atatürk Köprüsü'ne çıkan Erten Ş., yaşamına son vermek için suya atladı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı Su Altı Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Erten Ş. için arama çalışması başlatıldı. Bugün yapılan aramalarda Erten Ş.'nin cansız bedenine ulaşıldı. Erten Ş.'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Silifke Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.



Atatürk köprüsü, Göksu Nehri, Silifke, Güncel

Kaynak: DHA

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