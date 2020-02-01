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Bir haftada 4 doğan yaralı halde bulundu

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde kaçak avcılar tarafından kanadından vurulan doğan, yol kenarında yaralı halde bulundu.

01.02.2020 12:12 | Son Güncelleme: 01.02.2020 12:13Bir haftada 4 doğan yaralı halde bulundu

ZONGULDAK'ın ilçesinde kaçak avcılar tarafından kanadından vurulan doğan, yol kenarında yaralı halde bulundu. İlçede son bir haftada, 4 doğanın yaralı halde bulunması tepkilere neden oldu.

Yol kenarında yaralı doğan olduğunu gören vatandaşlar, itfaiyeyi aradı. Belirtilen yere gelen itfaiye erleri, kanadından vurularak yaralanmış halde olan doğanı alıp, itfaiye amirliğine götürdü. Doğan, yapılan ilk tedavinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

eri Çetin Güner, bir haftada yaralı bulunan doğan sayısının 4 olduğunu söyledi.

Doğanların, kaçak avcılar tarafından vurulduğunu belirten Güner, "İtfaiyemize gelen ihbar üzerine olay yerine giderek, yol kenarında yaralı halde doğanı bulduk. Doğanın kanadından kaçak avcılar tarafından vurulduğunu tespit ettik. İlk tedavisini bizler yaptık. Milli Parkları Müdürlüğü ekipleri yaralı doğanı tedaviye aldı. Son zamanlarda kaçak avcılar tarafından vurulan dördüncü doğan bu. Bu kuşun da diğerleri gibi kanadında saçma izi var. Avcıların nesli tükenmekte olan doğanları vurmamasını istiyoruz. Bu konuda daha çok duyarlı olmalarını istiyoruz" dedi.



Zonguldak, Avcılar, İtfaiye, Alaplı, Güncel

Kaynak: DHA

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