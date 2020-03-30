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Bir haftada 725 sürücüye hız sınırı cezası

Ordu'da son bir hafta içerisinde yapılan trafik denetimlerinde 725 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan ceza kesildi.

30.03.2020 16:45 | Son Güncelleme: 30.03.2020 16:45
Bir haftada 725 sürücüye hız sınırı cezası
Ordu 'da son bir hafta içerisinde yapılan trafik denetimlerinde 725 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan ceza kesildi.

Ordu polis sorumluluk bölgesinde 23-29 Mart 2020 tarihleri arasında trafik kazalarını azaltmaya yönelik denetimlerde 24 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 7 sürücüye modifiyeli araç (kesik yay, abart egzoz) kullanmaktan, 21 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 109 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 725 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 84 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 8 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 3 araç sürücüsüne de kask kullanmamaktan ceza uygulandı.

Denetimlerde ayrıca 38 araç trafikten men edilirken 24 araç sürücüsünün sürücü belgesine el konuldu. - ORDU

Kaynak: İHA

Etiketler: Polis, Ordu, 3. Sayfa
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