Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Bir haftada koronayı yendi

Adıyaman'da korona virüs testi pozitif çıkan Abdullah Çatlı, bir haftalık tedavisinin ardından alkışlar eşliğinde taburcu oldu.

14.04.2020 11:16 | Son Güncelleme: 14.04.2020 11:16
Bir haftada koronayı yendi
Adıyaman 'da korona virüs testi pozitif çıkan Abdullah Çatlı, bir haftalık tedavisinin ardından alkışlar eşliğinde taburcu oldu. Taburcu edilen Çatlı, 'Kurallara uyun' çağrısında bulundu.

51 yaşındaki Abdullah Çatlı, yüksek ateş şikayetiyle Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada korona virüs testi pozitif çıkan Çatlı, 7 günlük tedavi sürecinin ardından hastalığı yenmeyi başardı. Çatlı, doktorların son kontrolünün ardından taburcu edildi.

Sağlık personelinin alkışları arasında taburcu edilen Abdullah Çatlı, "Cenabı Allah devletimize zeval, ziyan vermesin. Cenabı Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın inşallah. Rabbim sağlık görevlilerinden razı olsun. Her şey için teşekkür ediyorum. Bu kötü günlerimizde yanımızda oldunuz. Allah sağlık sıhhat versin bütün müminlere. Hep birlikte el ele verip başaracağız inşallah. Kurallara uyalım arkadaşlar, kurallara uyalım, kalın sağlıcakla" dedi.

Taburcu olan hastalardan dolayı oldukça gururlandıklarını söyleyen sağlık görevlisi ise "Yaklaşık olarak 1 aydır korona pandemisinden dolayı ailemizden uzakta yaşamak zorunda kalıyoruz. Bütün bu zorluklara rağmen, bütün bu olumsuzluklara rağmen verdiğimiz emeğin karşılığı olarak taburcu olan hastalarımızın yüzünde olan tebessümü gördükçe dört bir yanımızı muhteşem bir duygu kavrıyor" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Abdullah Çatlı, Adıyaman, 3. Sayfa
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Salgın devam ederken Ramazan’da oruç tutulmalı mı? Diyanet yanıtladı Haberler
Salgın devam ederken Ramazan'da oruç tutulmalı mı? Diyanet yanıtladı
Bu iddia çok konuşulur: Soylu, istifa öncesinde Koca ile tartıştı Haberler
Bu iddia çok konuşulur: Soylu, istifa öncesinde Koca ile tartıştı
’Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı’ Haberler
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
BTP Genel Başkanı Haydar Baş, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Haberler
BTP Genel Başkanı Haydar Baş, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İmamoğlu’ndan hafta sonu yasağına tepki: Niçin direnirler anlamıyorum Haberler
İmamoğlu'ndan hafta sonu yasağına tepki: Niçin direnirler anlamıyorum
’Maaşın var, bakacaksın’ yorumuna isyan eden hemşire: Kendinize gelin Haberler
"Maaşın var, bakacaksın" yorumuna isyan eden hemşire: Kendinize gelin
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan’ın ağzından çıkan tek söz, Soylu’yu kararından döndürdü Haberler
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü
Çinli uzman, kış aylarını işaret ederek ikinci korona salgını uyarısı yaptı Haberler
Çinli uzman, kış aylarını işaret ederek ikinci korona salgını uyarısı yaptı
Haberler ›› 3. Sayfa ››Bir haftada koronayı yendi - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

12:18: İspanya'da koronavirüs bilançosu açıklandı: 24 saatte 567 kişi öldü - Haberler 12:16: Tavşanlı'da aynı anda iki yerde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü - Haberler 12:16: Fatih sondaj gemisinin denize yansıyan gölgesinde Atatürk silüeti belirdi - Haberler 12:10: İtalya'dan çarpıcı rapor: Tek kişi ortalama 2.96 kişiye virüsü bulaştırıyor - Haberler 12:09: Çocukları olan ailelere korona virüs uyarısı ;"Çocukları virüsten korumazsak süper taşıyıcı... - Haberler 11:23: Süleyman Soylu'nun istifasını açıklamadan önce Fahrettin Koca ile tartıştığı iddia edildi 11:06: Son dakika: Din İşleri Yüksek Kurulu: Oruç tutmak, hastalığın yayılması bakımından risk oluşturmaz