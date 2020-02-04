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Bir haftada polislerce 52 ilde 2 bin 929 uyuşturucu şüphelisi yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM), bir haftada 52 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 bin 929 şüpheli gözaltına alındı.

04.02.2020 10:06 | Son Güncelleme: 04.02.2020 10:06Bir haftada polislerce 52 ilde 2 bin 929 uyuşturucu şüphelisi yakalandı
Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM), bir haftada 52 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 bin 929 şüpheli gözaltına alındı.
EGM'den yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının koordinasyonunda yurt genelinde yürütülen operasyonlarda 99 kilo esrar, 65 kilo eroin, 100 gram skunk, 21 kilo 500 gram metamfetamin, 3 kilo 500 gram bonzai ve 872 bin 695 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Aramalarda bulunan 35 ruhsatsız tabanca ve tüfek ile 50 bin 350 liraya el konuldu.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Güncel

Kaynak: AA

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