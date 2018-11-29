Bir Haftadır Kayıp Asmin Operasyonla Bulundu

29 Kasım 2018 Perşembe 11:32



29 Kasım 2018 Perşembe 11:32

BURSA'da yaşayan Asmin Kayran (17), 5 gün arayla ikinci kez evden kaçtı. 28 yıl önce terör örgütü tarafından yakınlarının öldürüldüğünü ve şehit yakını olduğunu belirten baba Tahir Kayran (44), "Kızımın örgüt tarafından kaçırılmasından korkuyorum" yönündeki savcılığa yaptığı suç duyurusu sonucu harekete geçen polis ekipleri, genç kızı bir evde bularak ailesine teslim etti. Tahir Kayran, kızının eski çalıştığı işyerinden tanıdığı R.T. (28) ile eşi E.N.T. (18) tarafından alıkonduğunu ve ölümle tehdit edildiğini öne sürdü.Merkez Osmangazi ilçesi Bahar Mahallesi'nde oturan 8 çocuk babası Tahir Kayran, kızı Asmin'in 15 Kasım'da evden kaçtığını, kayıp başvurusu sonucu 4 gün sonra Antalya'da polis tarafından bulunduğunu söyledi. Baba Kayran, "Haber verilmesi üzerine gidip kızımı aldım ve eve getirdim. Ancak 20 Kasım günü annesine ve kardeşlerine haber vermeden evden ayrıldığını iş dönüşü öğrendim" dedi.Kızının 5 gün arayla ikinci kez evden kaçtığını belirten Tahir Kayran, "Kızımın, WhatsApp'ta bir gençle görüştüğünü biliyoruz. Ancak, onun yanına gidip gitmediğini bilmiyorum. Ailecek yıllar önce Şırnak'tan Bursa'ya gelip yerleştim. 1990 yılında bölücü örgüt baskınında annemi, babamı ve kardeşimi kaybettim. Şehit yakını olduğumdan bir kurumda çalışıyorum. Kızımın örgüt tarafından kaçırılmasından korkuyorum. Ailece perişan durumdayız. Kızımı görenlerin en yakın emniyet güçlerine haber vermesini istiyorum" diye konuştu.AİLENİN YANINDA BULUNDUAsmin Kayran'ın ailesinin kayıp ihbarından sonra harekete geçen polis ekipleri, istibaharat çalışmaları sonucunda dün gece genç kızın Bursa'da bir evde saklandığı haberini aldı. Eve düzenlenen baskın sonucu Asmin Kayran, polis ekiplerince alınarak Yıldırım Çocuk Şubesi'ne getirildi. Kızını günlerdir arayan baba Tahir Kayran, polisin kızının bulunduğunu söylemesi üzerine gece Yıldırım Çocuk Şubesi'ne gitti. Daha sonra 4 ayrı polis merkezinde kızı ile ilgili ifadeler veren Tahir Kayran, "Kızım bir ailenin yanında bulundu. Bu ailenin kim olduğunu bana polis söylemedi. Bu aile hakkında 'alıkoyma ve hürriyeti tehdit' suçlarından işlem yapılacak. Ayırca, kızım giderken yanına evdeki 50 bin lirayı almasına rağmen bu para ortada yok. Kızım, bu kişilerin kendisini ve ailesini ölümle tehdit ettiğini ve kızıma evlenme vaadi ettiklerini söyledi. Paranın nereye gittiğini bilmiyoruz. Kızımı evime getirdim. Kızımın bulunmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.- Bursa