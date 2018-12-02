Bir Haftadır Serum Alan Abdurrahim Albayrak, Derbi Maçı Tribünde İzleyecek

Rahatsızlığından dolayı bir haftadır serum alan Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, sarı kırmızılı takımın Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında Beşiktaş ile oynayacağı derbi maçı Vodafone Park'ta takip edecek.

ANTRENMANI İZLEYEMEDİ

Soğuk algınlığı hastalığından dolayı bir haftadır serum alan ve bu şekilde Lokomotiv Moskova mücadelesinde takımı desteklemek için Rusya'nın başkenti Moskova'ya giden Albayrak, sarı kırmızılı takımın taraftara ve basına açık olarak Türk Telekom Stadyumu'nda yaptığı antrenmanda statta yer alamadı.

TRİBÜNE ÇIKACAK

Bir haftalık tedavi sürecinin ardından kendisini daha iyi hissettiğini belirten Abdurrahim Albayrak, bugün Beşiktaş ile Galatasaray arasında Vodafone Park'ta oynanacak derbiyi tribünden takip edecek.