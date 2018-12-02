02 Aralık 2018, 11:37
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Bir Haftadır Serum Alan Abdurrahim Albayrak, Derbi Maçı Tribünde İzleyecek

Bir Haftadır Serum Alan Abdurrahim Albayrak, Derbi Maçı Tribünde İzleyecek

Rahatsızlığı nedeniyle 1 haftadır tedavi gören Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Beşiktaş maçını Vodafone Park'ta izleyecek.

Rahatsızlığından dolayı bir haftadır serum alan Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, sarı kırmızılı takımın Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında Beşiktaş ile oynayacağı derbi maçı Vodafone Park'ta takip edecek.

ANTRENMANI İZLEYEMEDİ

Soğuk algınlığı hastalığından dolayı bir haftadır serum alan ve bu şekilde Lokomotiv Moskova mücadelesinde takımı desteklemek için Rusya'nın başkenti Moskova'ya giden Albayrak, sarı kırmızılı takımın taraftara ve basına açık olarak Türk Telekom Stadyumu'nda yaptığı antrenmanda statta yer alamadı.

TRİBÜNE ÇIKACAK

Bir haftalık tedavi sürecinin ardından kendisini daha iyi hissettiğini belirten Abdurrahim Albayrak, bugün Beşiktaş ile Galatasaray arasında Vodafone Park'ta oynanacak derbiyi tribünden takip edecek.

Beşiktaş,Galatasaray,Vodafone Park,Abdurrahim Albayrak
02 Aralık 2018 Pazar 11:37



YORUMLAR (4)
MURAT: Öl artık da komedi bitsin
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CİMBOMBOM: her derbiden önce aynı boş hikaye hep maç öncesi hastanelik olur maçta kamera gelince fenalaşır bu çağda işler böyle yürümüyor sadece komik olunuyor icraat görelim en kolay ŞL grubunda rezil olduk forvet bile yok
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AMAÇ: bu adam yakında kalp kirizinda olur
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ALBAYRAK: Resmen Fazia
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