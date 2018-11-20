İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü
'nün "Bir Harf Bin İstanbul" projesi kapsamında tüm ilçelerden gelen formatör öğretmenlere okuma-yazma öğretimi eğitimi verildi.
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, okumanın, sistemli bilgi edinmenin, farklı bakış açıları kazanmanın, doğru ve sağlam sonuçlara varabilmenin temelini oluşturduğu belirtilerek, "İstanbul'da yapılan araştırmalar neticesinde ara sınıflarda okuma-yazma problemi yaşayan yabancı uyruklu olmayan öğrenci sayısının ciddi boyutta olması farklı bir projeyi gündeme getirdi. Zira temel becerilerin başında gelen okuma-yazma olmadan eğitim ve öğretim hedeflerine ulaşılması imkansızdır. Dahası bu öğrenciler için, geçen her gün yitik zamanlardır." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, proje kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde formatör öğretmenlere okuma yazma öğretimi ve yöntem teknikleri konusunda eğitim verildiği bildirildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Levent Özil, bu proje ile ara sınıflarda bulunan ve okuma-yazma problemleri yaşayan öğrencilere bu becerileri kazandırmayı amaçladıklarını vurgulayarak, "Bunun yanında amacımız, okuma güçlükleri yaşayan ve okuduğunu anlama becerileri zayıf olan öğrencilerin okuma yazma yeterliliklerini artırabilmektir. Ayrıca okuma-yazma ile okuma ve okuduğunu anlama yöntem ve teknikleri bakımından yeterli bilgiye sahip öğretmenler yetiştirmektir." değerlendirmesini yaptı.
İstanbul