'Bir Hayal Bir Oyun' yarışması için başvurular başladı

Hayata geçirdiği birbirinden farklı projelerle toplum için değer yaratmaya odaklanan Zorlu Holding tarafından, çocukların yeteneklerini fark etmelerini sağlayarak, onları cesaretlendirmek ve özgüvenlerini artırmak amacıyla yürütülen ve artık geleneksel hale gelen "Bir Hayal Bir Oyun'' yarışmasının üçüncüsü için başvurular başladı.

Türkiye'nin dört bir yanından ilköğretimin üçüncü veya dördüncü sınıflarında okuyan çocuklar, kendi yazdıkları özgün hikâyelerle 17 Mart 2020 tarihine kadar, www.birhayalbiroyun.com web sitesinden yarışmaya başvurabilecekler.

Oyuncu ve yazar Şahika Tekand, Yazar, Yapımcı ve Sunucu Yekta Kopan, Tiyatro Araştırmacısı Hülya Nutku, Gazeteci Ömür Kurt ve Zorlu PSM Genel Müdür Murat Abbas gibi isimlerin de aralarında yer aldığı alanında uzman jüri üyeleri tarafından yapılacak değerlendirmede, birinci seçilen hikâye, profesyonel bir ekip tarafından tiyatro oyunu haline getirilecek Aralık 2020'de sahnelenecek.

Yarışmada dereceye giren ilk 3 esere para ödülü verilirken; ilk 10'a giren çocukların öykülerinden oluşacak bir kitap yayımlanacak.

İlk kez, Zorlu Çocuk Tiyatrosu'nun yeni sezonunda, Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde izleyiciyle buluşacak tiyatro oyunu yıl boyunca Zorlu Çocuk Tiyatrosu'nun oyun programı kapsamında sahnelenmeye devam edecek.