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Mahalle bakkalına giren iş insanı, vatandaşları sevince boğdu!

Samsun'un Havza ilçesinde bulunan 25 Mayıs mahallesindeki bakkala borcu bulunan vatandaşların borçları hayırsever bir iş insanı tarafından ödendi. Borcun 15 bin 500 lira olduğunu söyleyen esnaf, böyle bir olayla ilk kez karşılaştığını söylerken durum vatandaşlar arasında sevinç yarattı.

17.01.2020 16:41 | Son Güncelleme: 17.01.2020 19:35

'un ilçesinde bir hayırsever, mahalle bakkalının veresiye defterinde kayıtlı 15 bin 500 lira borcu kapattı.
İsminin açıklanmasını istemeyen hayırsever, 25 Mayıs Mahallesi Şehit Jandarma Er Mahmut Köksal Sokağı'ndaki bakkal dükkanına gelerek vatandaşların veresiye defterinde yazılı borçlarını ödedi.

DÜKKAN SAHİBİ CAMA ASTI

Dükkanın camına, "17.01.2020 tarihi itibarıyla bu iş yerine borcu olan vatandaşların borcu hayırsever bir iş adamı tarafından ödenmiştir" yazısı asıldı.

TEŞEKKÜR ETTİLER

Dükkanın sahibi Muharrem Yoldaş 11 yıldır bakkallık yaptığını, böyle bir olayla ilk kez karşılaştığını söyledi. Yoldaş, "Allah ondan razı olsun. Haberi verdiğim vatandaşlar da hayır duası etti." dedi. Bakkalın müşterisi Aslan Başaran da hayırsevere teşekkür etti.

Mahalle bakkalına giren iş insanı, vatandaşları sevince boğdu!

Samsun, Havza, Güncel

Kaynak: AA


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