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Bir hayırsever ihtiyaç sahiplerinin bakkala olan borcunu ödedi

Aksaray'da isminin açıklanmasını istemeyen bir hayırsever, 2 bakkaldaki ihtiyaç sahiplerinin borçlarının yazılı olduğu veresiye defterlerini satın aldı.

15.04.2020 16:44 | Son Güncelleme: 15.04.2020 16:48
Aksaray 'da isminin açıklanmasını istemeyen bir hayırsever, 2 bakkaldaki ihtiyaç sahiplerinin borçlarının yazılı olduğu veresiye defterlerini satın aldı.
Zafer Mahallesi'ndeki 2 bakkala giden bir hayırsever, esnafa, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle insanların zor günler yaşadığını ve bazı kişilerin borcunu ödemekte zorlandığını gördüğünü dile getirerek, maddi durumu yetersiz kişilerin borçlarını ödemek istediğini belirtti.
Adının açıklanmasını istemeyen hayırsever vatandaş, veresiye defterinde kayıtlı borçları ödedikten sonra ramazan ayında muhtaç ailelerin borcunu ödeyeceğini de vurgulayarak mahalleden ayrıldı.
Esnaf İsmail Dündar, gazetecilere yaptığı açıklamada, iş yerine gelen bir kişinin önce "Borç defteriniz var mı?" diye sorduğunu söyledi.
Hayırseverin, defterde adları bulunanlardan ihtiyaç sahiplerinin ve yardımlarla geçinenlerin borcunu ödediğini anlatan Dündar, "Borcu ödeyen ağabeyimize teşekkür ediyorum. Allah daha çok versin. Borçlarını ödediği insanların çok çok hayır dualarını aldı. Allah bu gibi iş insanlarının sayısını çoğaltsın inşallah. Mahallemizin durumunu konuştuk, gariban kişileri söyledik. Veresiye defterini açarak, tek tek isimleri sordu. Biz de durumu iyi olanları ayırdık. Durumu iyi olmayanları da söyledik. Allah razı olsun, o da onların tüm borçlarını ödedi." diye konuştu.
Diğer bakkalın sahibi Hüseyin Koçak ise kendisinden borç defterini çıkarmasını isteyen hayırseverin, defterdeki tüm borçların ödemesini yapıp, sayfalarını yırtarak alıp gittiğini kaydetti. Bir hayırsever ihtiyaç sahiplerinin bakkala olan borcunu ödedi

Kaynak: AA

Etiketler: Zafer Mahallesi, Aksaray, Güncel
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