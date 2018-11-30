Cehennem'de canı sıkılan Şeytan bir yandan yalanlar söyleyip oyunlar oynamak, ama esas olarak insanoğlunu yakından tanımak için yeryüzüne iner. Amerikalı milyarder Henry Wandergood'u öldürerek onun kalıbına girdikten sonra Yaşlı Avrupa'da çıktığı yolculuğun varış noktası Roma'dır. Macera ve eğlence peşinde koşarken insanda içkin özelliklerle; açgözlülük, gaddarlık, kurnazlık ve ikiyüzlülükle tanışır. İnsanın Şeytan'a "pabucunu ters giydiren" türlü hile ve düzeniyle kandırılır, aşağılanır, alaylara maruz kalır ve servetinden olur. Şeytan'ın bile saf ve temiz kaldığı bu karanlık dünya tasavvurunun barındırdığı keskin yergiden Batı uygarlığı ve Katolik Kilisesi'nin temsil ettiği ruhban sınıfı da nasibini alır.

Barış Zeren'in Rusça aslından dilimize kazandırdığı Şeytan'ın Günlüğü, İş Bankası Kültür Yayınları etiketiyle tüm kitapçılarda…

Leonid Nikolayeviç Andreyev (1871-1919): Rusya'nın Oryol yönetim biriminde dünyaya gelen Andreyev, burjuvazi ve aristokrasiyi eleştirirken, umutsuzluk ve kötümserlik duygularını yapıtlarına taşıma yeteneğiyle dikkat çeker.

Roman ve öykülerindeki güçlü temaları ve insanlığın acılarına alaycı yaklaşımıyla tanınan yazar, 1902-1914 yılları arasında Rus edebiyatının önde gelen isimlerinden biriydi. En başarılı yapıtları arasında Kızıl Kahkaha (1905), Vali (1905) ve Yedi Asılmışların Hikâyesi (1908) sayılabilir. Yirmi yaşlarında Petersburg Üniversitesi'nde hukuk öğrencisiyken ağır bir depresyon geçirdi. Birkaç kez intihara kalkıştı. Daha sonra Moskova Üniversitesi'ne geçti. Avukatlık, sonra da adliye muhabirliği yaptı. Erken dönem öyküleri "Uçurum" ve "Sis Altında" gazete ve dergilerde yayımlandı. Maksim Gorki'nin desteğiyle yazmayı sürdürdü ve onun yakın arkadaşı oldu. İki dostun yolları yıllar sonra siyasi görüş ayrılıkları yüzünden ayrılacaktı. 1905'te tiyatro eserleri yazmaya başlayan Andreyev Ömrümüzün Günleri (1908) ve Tokat Yiyen (1916) gibi başarılı alegorik oyunlar kaleme aldı. 1905 Devrimi ve çarlık rejimine son veren Ekim Devrimi'nin Andreyev üzerinde sarsıcı bir etkisi oldu. Ateşli bir devrim düşmanı olan yazar, Bolşeviklerin iktidara gelmesinin ardından Finlandiya'ya yerleşti ve ölümüne dek burada yaşadı.