Bir İhtimal Daha Var!

2020 Avrupa Futbol
Şampiyonası'na elemelerden katılamayacak 4 ülkeye yeni bir şans tanıyacak olan UEFA Uluslar Ligi'nde C Ligi'ne düşen A Milli Futbol Takımımızın, bu organizasyon kanalıyla 2020 Avrupa Şampiyonası'na (EURO 2020) gitme ihtimali sürüyor. Türkiye
'nin yer aldığı B Ligi'ndeki 4 grubu lider tamamlayan İsveç
, Danimarka
, Ukrayna
ve Bosna Hersek
'ten birkaçı ya da tamamı Avrupa Şampiyonası'na doğrudan katılan 20 takım arasına girerse sıralamaya göre Türkiye, B Ligi'nde play-off oynayacak 4 takım arasına girebilir.
22 Kasım 2018 Perşembe 08:15