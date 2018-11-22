22 Kasım 2018, 08:15
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Bir İhtimal Daha Var!

Bir İhtimal Daha Var!

A Milli Futbol Takımımızın, 2020 Avrupa Şampiyonası’na (EURO 2020) UEFA Uluslar Ligi kanalıyla gitme ihtimali sürüyor.



2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na elemelerden katılamayacak 4 ülkeye yeni bir şans tanıyacak olan UEFA Uluslar Ligi'nde C Ligi'ne düşen A Milli Futbol Takımımızın, bu organizasyon kanalıyla 2020 Avrupa Şampiyonası'na (EURO 2020) gitme ihtimali sürüyor.

Türkiye'nin yer aldığı B Ligi'ndeki 4 grubu lider tamamlayan İsveç, Danimarka, Ukrayna ve Bosna Hersek'ten birkaçı ya da tamamı Avrupa Şampiyonası'na doğrudan katılan 20 takım arasına girerse sıralamaya göre Türkiye, B Ligi'nde play-off oynayacak 4 takım arasına girebilir.


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