05 Aralık 2018, 14:26
»»

Bir İlçe Diken Üstünde! Yoldan Geçenlere Cinsel Organını Gösteren Sapık Kamerada

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde okul yakınındaki bir caddeyi kendine mesken edinen sapık, yoldan geçenlere cinsel organını gösterirken görüntülendi.

Haberler.com/ ÖZEL HABER İstanbul Sancaktepe'de yoldan geçen kadınlara cinsel organını gösteren sapık, kameralara yakalandı.

CİNSEL ORGANINI GÖSTERDİ

Olay Sancaktepe Sultangazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Civardan geçen kadınların ihbarı üzerine polis ekipleri kamera görüntüsünü inceledi. Yapılan detaylı inceleme sonunda kimliği bereli bir kişinin yoldan geçen kadınlara cinsel organını gösterdiği tespit edildi.

VATANDAŞLAR DİKEN ÜSTÜNDE

Görüntülerin çıkması üzerine büyük panik yaşayan bölgedeki vatandaşlar, bahsi geçen kişinin 3-4 gündür sürekli o cadde üzerinde dolaştığını belirterek, "Bizler durumun ne olduğunu anlamadık. Olayın yaşandığı bölgenin yakınında lise ve ilkokul var. Birkaç öğrenci çevredeki esnaflara bu caddeden geçerken tacize uğradığını söylüyor. Bizler de polise haber verdik. Kamera kayıtları incelendi ve sonuç ortada. Hepimizin çocukları var. Şu anda diken üstündeyiz. Bu kişinin bir an evvel bulunmasını istiyoruz" ifadesini kullandı.

HER YERDE ARANIYOR

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, ekipler görüntüdeki kişiyi her yerde arıyor.

Sancaktepe,İstanbul,Psycho
05 Aralık 2018 Çarşamba 14:26



YORUMLAR (35)
THRANDUİL: Haha. Gülerim ben buna. Salacağınız adamı niye boş yere arıyorsunuz ki? Üzücü ama gerçek.
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
HAK: yokmu şu insan görünümlu canavarı gören genç veya gençler şuna bi meydan dayağı atın lütfen.hatta mekan neresi ise orda toplanalım
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
SAHKULU: yeni Turkiye
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
GECE: arkadaş heryerde aranıyor ama yüzünü neden gizleniyor
Yayından Kaldır
7 0
Cevap yaz
TAYFUN KOCAMAN: Bir tane sığır da açıp izlememiş videoyu. Arkadaşlar videoda bi bayan arkadaş geçip uzaklaştıktan sonra tırın deposuna işiyo. Resme aldanmayın
Yayından Kaldır
3 1
Cevap yaz
Tüm 35 yorumu okumak için tıklayın