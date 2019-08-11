Haberler» Güncel» Haber

El ele tutuşarak gittikleri 10 evden hırsızlık yapan sevgililer yakalandı

Antalya'da kamera görüntülerinden el ele tutuşarak gittikleri 10 evden hırsızlık yaptıkları tespit edilen sevgililer ile suç ortakları, kargo görevlisi kılığına giren polisler tarafından yakalandı.

11.08.2019 17:14
El ele tutuşarak gittikleri 10 evden hırsızlık yapan sevgililer yakalandı

Muratpaşa ilçesinin Güzeloba, Çağlayan ve Yeşilbahçe mahallelerindeki 10 evde yaşanan hırsızlık olayının ardından Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği, şüphelileri yakalamak için özel ekip kurdu. Hırsızlık olayları arasındaki benzerlikten yola çıkan özel ekip, 3 mahalledeki yüzlerce güvenlik kamerasının görüntülerini incelemeye aldı. İnceleme sonunda şüphelilerin Suzan E., erkek arkadaşı Mesut T. ve Bayram A. olduğu tespit edildi.

POLİS KARGOCU GİBİ GİTTİ

Özel ekip, 2 gruba ayrılarak, şüphelilere ait 2 adresin çevresinde güvenlik önlemi aldı. Ardından da bir kargo firmasına ait kurye kıyafetlerini giyerek, şüphelilerin kapısını çaldı. Kapıyı açan Bayram A. ve Suzan E. yakalanarak, gözaltına alındı.

BALKONDAN ATLADI BACAĞI KIRILDI

Suzan E.'nin erkek arkadaşı Mesut T. ise operasyon sırasında balkondan atlayarak, kaçmak istedi. Sol bacağı kırılan şüpheli tedavisinin ardından gözaltına alınarak, emniyet götürüldü. Şüpheliler sorgularında çaldıkları döviz ve altınları, kent merkezinde bozdurduklarını, cep telefonlarını da sattıkları kaydetti. Çeşitli suçlardan poliste kaydı bulunan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

HIRSIZLIĞA EL ELE GİTMİŞLER

Diğer yandan güvenlik kameralarında hırsızlık anına ve sonrasına ait ilginç görüntüler tespit edildi. Görüntülerde Suzan E. ve Mesut T. sabaha karşı bir eve girmek için hazırlık yapıyor. Sürekli el ele tutuşan çift, soyacakları eve de el ele, gidiyor.

El ele tutuşarak gittikleri 10 evden hırsızlık yapan sevgililer yakalandı

3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA

YORUMLAR (5)
M.Y: Hamurabi kanunlarını uygulamak lazım, hırsızlık yapanın bir el ve bir ayağı çapraz olarak kesilir . . Cinayet işleyenin kafası kesilir, Asılsız dedikodu yapanın dili kesilir. . Bitti, Nokta . .
Yayından Kaldır
4 0
Cevap yaz
10 EV SOYULDUKTAN SONRA: Cayir cimen geze geze Keske 20 tane soyduktan sonra yakalasaydiniz
Yayından Kaldır
4 1
Cevap yaz
KENAN: Yakala bırak bu ahlaksızlara cezamı var sanki
Yayından Kaldır
10 1
Cevap yaz
HABERCI: DEVLERİN AŞKI :)))
Yayından Kaldır
1 3
Cevap yaz
KEMAL: 2019 versiyonu bu olsa gerek, elele tutuşup hırsızlık yapmak. Allah ıslah etsin.
Yayından Kaldır
10 1
Cevap yaz
Son Dakika Güncel Haberleri
18:42   - Tanzanya'da Ölü Sayısı 68'e Çıktı
18:36   Şehit uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı
18:36   Kurban Bayramı kutlanıyor
18:34   Sadakataşı Derneğinden Kırgızistan'a kurban eti yardımı
18:32   45 düzensiz göçmen yakalandı
18:30   Bakan Soylu, huzurevi sakinleriyle bayramlaştı
18:30   Balıkesir'de orman yangını