Haberler » Güncel » Bir inşaat işçisi evinde öldürüldü - Haber

Bir inşaat işçisi evinde öldürüldü

Uşak'ta inşaat işçisi Resul Arslan, evinde tabancayla öldürüldü, 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

11.01.2020 15:36 | Son Güncelleme: 11.01.2020 15:38
Uşak'ta inşaat işçisi Resul Arslan, evinde tabancayla öldürüldü, 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Işık Mahallesi 4. Burak Sokak'taki 20 numaralı evden silah sesi duyulduğu ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zemin kattaki dairede inşaat işçisi Resul Arslan'ın (27) silahla öldürüldüğü tespit edildi.
Polis ekipleri, apartman girişindeki güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonucu kar maskesi ve eldiven giymiş iki kişinin binaya girdiği, cinayet sonrası yaya olarak kaçtıklarını tespit etti.
Görgü tanıklarının ifadesine de başvuran polis ekipleri, çevredeki diğer kamera görüntülerini incelemeye aldı.
Resul Arslan'ın evli ve 1 çocuk babası olduğu, olay sırasında ailesinin evde bulunmadığı öğrenildi.
Bir inşaat işçisi evinde öldürüldü

Resul Arslan, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

15:59  Yıldız Göleti'nin yüzeyi buz tuttu - Haber
15:58  BEYLİKDÜZÜ'NDE AVM'DEKİ İŞYERİNİ KURŞUNLAYAN ŞÜPHELİLER KAMERADA - Haber
15:58  Tayvan lideri Tsai, seçim yarışını önde götürüyor - Haber
15:57  Resulayn'da tuzaklanan anti tank mayını etkisiz hale getirildi - Haber
15:54  KADES Samsun'da tanıtıldı - Haber
15:30  Pazar günü için plan yapanlar dikkat! İstanbul Valiliği uyardı - Haber
11:06  Kilyos açıklarındaki çarpışmada kaybolan 3 balıkçıdan birinin cansız bedeni sudan çıkarıldı - Haber
08:53  Darbeci yarbay Murat Bolat, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kaçırma planını anlattı - Haber
21:41  Taksici, kadın müşterisini darp edip arabadan attı iddiası - Haber
21:19  Tunceli'de ilçeyi sokağa döken cinsel istismar şüphelisi kendisini ağaca astı - Haber
11.01.2020 16:01:33