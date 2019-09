AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclis grubu üyeleri, İBB iştiraki şirketlerde çalışırken iş akitleri feshedildiği için belediyenin önünde eylem yapan işçilere destek verdi.İBB'nin Saraçhane'deki binasında gerçekleştirilen meclis toplantısının ardından toplu şekilde 13 gündür İBB önünde eylem yapan işçilerin yanına giden grup üyeleri, onlarla bir süre sohbet etti ve direnişlerini desteklediklerini ifade etti.AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu , burada yaptığı konuşmada, meclis toplantısında, iş akitleri feshedilen işçileri savunduklarını anlattı.Mecliste yürüttükleri çalışmalar hakkında işçilere bilgi veren Göksu, durumun araştırılması için bir önerge verdiklerini ve bunun kabul edilerek komisyonlara havale edildiğini belirtti.Araştırma komisyonun bu hafta içinde ilgili komisyonlarda görüşüldükten sonra resmi olarak kurulacağını ifade eden Göksu, "Bu komisyon sizlerin bütün haklarınızla ilgili hem belediye bürokrasisinden hem de mevcut atıldığınız yerden bilgileri almış olacak." dedi.Özellikle işçilerle ilgili oluşturulmuş olan, "bankamatik memuru", "trol", "şuydu", "buydu" gibi negatif algı ve bilgileri kaynağından öğreneceklerini aktaran Göksu, şöyle devam etti:"Burada özellikle şunu ifade etmem gerekir, hiçbir zaman için bir insanın rozeti emekten daha kıymetli değildir. Emek, alın teri bir insanın en temel hakkıdır. ve onun hakkının verilmesidir. Seçimden önce sizlere verilen sözleri tutulmasının takipçisi olacağız. Sizlerin hak ve hukukunuzun korunması için AK Parti grubu olarak üzerimize düşen gayreti her zaman ve her zeminde göstereceğimize söz veriyoruz."Tevfik Göksu, işçilerin her türlü acısını, kendi acıları, her türlü sevincinizi de sevinçleri olarak kabul ettiklerini belirterek, "Bilin ki sizin her türlü derdinizle dertlenmeyi, kaygılarınızla kaygılanmayı bir kardeşlik, bir vatanperverlik sorumluluğu olarak görüyoruz. Burada vicdanlara sesleniyoruz. Seçimden önce verilen sözlerin yerine getirilmesinin erdemli bir davranış olduğunu tekrar hatırlatıyoruz." ifadelerini kullandı.AK Partili meclis üyelerinin ziyareti sırasında işçiler sık sık "Her şey böyle mi güzel olacaktı?", "Söz namustur" şeklinde sloganlar attı.Ziyaretin ardından işçiler eylemlerine devam etti.