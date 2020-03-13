Bir kadın boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürüldü
Konya'da boşanma aşamasında olduğu karısını öldürüp kaçmak isteyen zanlı yakalandı.
13.03.2020 20:14 | Son Güncelleme: 13.03.2020 20:16
Konya 'da boşanma aşamasında olduğu karısını öldürüp kaçmak isteyen zanlı yakalandı.
Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Bayram Ş. (37), boşanma aşamasında olduğu eşi Münevver Ş'nin (30), muhasebe servisinde görev yaptığı özel hastaneye geldi.
İkili arasında başlayan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Bu sırada yanında bulunan tabancayla ateş eden Bayram Ş, Münevver Ş'yi başından yaraladı. Yaralı kadın, hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Otomobiliyle kaçmaya çalışan cinayet zanlısı koca, hastane çevresindeki polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Hastane morgundan alınarak Karatay ilçesindeki Selim Sultan Erdem Şehitler Camisine getirilen Münevver Ş'nin naaşı, yakınlarının katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından, Şehitler Mezarlığında defnedildi.
Bu sırada Münevver Ş'nin mezarı başına gelen halası, "Canım kızım. O mezara yatacaksın ama orası buz gibi. Bir battaniye sersek olmaz mı." diyerek gözyaşı döktü.
Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Bayram Ş. (37), boşanma aşamasında olduğu eşi Münevver Ş'nin (30), muhasebe servisinde görev yaptığı özel hastaneye geldi.
İkili arasında başlayan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Bu sırada yanında bulunan tabancayla ateş eden Bayram Ş, Münevver Ş'yi başından yaraladı. Yaralı kadın, hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Otomobiliyle kaçmaya çalışan cinayet zanlısı koca, hastane çevresindeki polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Hastane morgundan alınarak Karatay ilçesindeki Selim Sultan Erdem Şehitler Camisine getirilen Münevver Ş'nin naaşı, yakınlarının katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından, Şehitler Mezarlığında defnedildi.
Bu sırada Münevver Ş'nin mezarı başına gelen halası, "Canım kızım. O mezara yatacaksın ama orası buz gibi. Bir battaniye sersek olmaz mı." diyerek gözyaşı döktü.
Kaynak: AA
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