Bir kadın, eski ve yeni eşinin bıçaklı kavgasını ayırmak isterken öldü

Elbistan ilçesinde bir kadın, eski ve yeni eşi arasında çıkan kavgayı ayırmak isterken aldığı bıçak darbesiyle yaşamını yitirdi.

07.06.2020 21:43 | Son Güncelleme: 07.06.2020 21:47
Elbistan ilçesinde bir kadın, eski ve yeni eşi arasında çıkan kavgayı ayırmak isterken aldığı bıçak darbesiyle yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Güneşli Mahallesi Emniyet Caddesi'ndeki apartman dairesinde Edanur Ş. ile eski kocası Fırat G. ve resmi nikahlı eşi Hüseyin Ş. bir araya geldi.
Henüz bilinmeyen nedenle Fırat G. ve Hüseyin Ş. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, Edanur Ş, eski ve yeni eşini ayırmak isterken aldığı bıçak darbesiyle olay yerinde hayatını kaybetti.
Kadının cenazesi, Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kavgada yaralanan Fırat G. ve Hüseyin Ş, apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Yaralılardan Fırat G'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olaya ilişkin soruşturma başlatan polisin mahalledeki geniş güvenlik önlemi sürüyor. Bir kadın, eski ve yeni eşinin bıçaklı kavgasını ayırmak isterken öldü

Kaynak: AA

Etiketler: Elbistan, Fırat, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Son Dakika: Hasta ziyaretinde ve asker uğurlamasında 248 kişiye koronavirüs bulaştı Haber
Son Dakika: Hasta ziyaretinde ve asker uğurlamasında 248 kişiye koronavirüs bulaştı
Diyarbakır’da salgın yeniden hız kazandı: 6 günde 200 vaka tespit edildi, 350 kişi karantinaya alındı Haber
Diyarbakır'da salgın yeniden hız kazandı: 6 günde 200 vaka tespit edildi, 350 kişi karantinaya alındı
Demet Akalın iki salata, bir mücver ve gazoza ödediği hesaba isyan etti: Böyle gitmez Haber
Demet Akalın iki salata, bir mücver ve gazoza ödediği hesaba isyan etti: Böyle gitmez
Hatalı tweet atan Koca, takipçisinin uyarısına verdiği yanıtla kahkahaya boğdu Haber
Hatalı tweet atan Koca, takipçisinin uyarısına verdiği yanıtla kahkahaya boğdu
Çeşme’de İtalyan sevgilisiyle tatil yapan Şeyma’nın, bikinisi kadar pozu da dikkat çekti Haber
Çeşme'de İtalyan sevgilisiyle tatil yapan Şeyma'nın, bikinisi kadar pozu da dikkat çekti
Koronavirüs kan gruplarını farklı etkiliyor! Bilim insanları en çok etkilenen grubu tespit etti Haber
Koronavirüs kan gruplarını farklı etkiliyor! Bilim insanları en çok etkilenen grubu tespit etti
Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz’ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı Haber
Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı
5,5 aylık hamile olan Çocuklar Duymasın dizisinin Duygu’su deniz kenarında bikinili poz verdi Haber
5,5 aylık hamile olan Çocuklar Duymasın dizisinin Duygu'su deniz kenarında bikinili poz verdi
Haberler››Güncel››Bir kadın, eski ve yeni eşinin bıçaklı kavgasını ayırmak isterken öldü - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

21:44: Son dakika haberi... Fransa'da son 24 saatte koronadan 13 kişi öldü - Haber 21:41: Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 83 kilo esrar ele geçirildi - Haber 21:37: İngiltere'de ırkçılık karşıtı gösteri (3) - Haber 21:37: Yeni Delhi'de hastaneler Kovid-19 salgını için başkent sakinlerine ayrıldı - Haber 21:37: Gaziantep'te bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı - Haber 21:34: Ordu Büyükşehir Belediyesi, Engin Altan'a benzeyen "Ertuğrul Gazi" büstünü kaldırdı - Haber 20:33: Çeşme'de İtalyan sevgilisiyle tatil yapan Şeyma'nın, bikinisi kadar pozu da dikkat çekti - Magazin 20:32: Eski danışmanından Putin'i yakan sözler: Vaka oranları 5 kat fazla, gerçek ölü sayısı 20 bin civarında - Haber 18:23: 5,5 aylık hamile olan Çocuklar Duymasın dizisinin Duygu'su deniz kenarında bikinili poz verdi - Magazin 02:10: Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı - Magazin