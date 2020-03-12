Bir kadın evinde öldürülmüş halde bulundu
Samsun'un Bafra ilçesinde bir kadın evinde boğazı kesilmiş halde bulundu.
12.03.2020 14:11 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:13
Samsun 'un Bafra ilçesinde bir kadın evinde boğazı kesilmiş halde bulundu.
Dededağı Mahallesi'nde eşiyle birlikte yaşayan 5 çocuk annesi Gönül Güngör (55), komşuları tarafından evinde, yerde boğazı kesilmiş, ayaklarından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanmış halde bulundu.
Durumun jandarmaya bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı.
Olayı duyan ve evin çevresine toplanan ölen kadının yakınları, sinir krizi geçirdi.
Savcı olay yeri incelemesini sürdürüyor.
Dededağı Mahallesi'nde eşiyle birlikte yaşayan 5 çocuk annesi Gönül Güngör (55), komşuları tarafından evinde, yerde boğazı kesilmiş, ayaklarından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanmış halde bulundu.
Durumun jandarmaya bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı.
Olayı duyan ve evin çevresine toplanan ölen kadının yakınları, sinir krizi geçirdi.
Savcı olay yeri incelemesini sürdürüyor.
Kaynak: AA
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