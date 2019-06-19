19.06.2019 09:37
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Bir Kadın, Tesla Model 3'ü Lüks Bir Pikaba Dönüştürdü (Video)

Bir Kadın, Tesla Model 3

Simone Giertz isimli bir kadın, yeni aldığı Tesla aracı üzerinde değişiklikler yaparak spor arabayı bir pikaba dönüştürdü.

Birçok insan uzun zamandır Tesla'nın pikap üretmesi için Tesla'ya istekte bulunuyordu. Elon Musk, bir pikap sözü vermiş olsa da firmadan ne bir çıkış tarihi ne de aracın tasarımıyla ilgili bir bilgi ortaya çıkmadı.

Simone Giertz isimli bir kadın, beklemekten sıkılmış olacak ki kendi Tesla Model 3 aracını bir pikaba dönüştürdü.



Giertz ve tamirci arkadaşlarının ortak çalışması sonucunda birçok kişinin uzun zamandır beklediği Tesla model pikap gerçek oldu. Yalnızca bu görev için bir adet Tesla Model 3 alıp yapım aşamasını video çekerek YouTube'da paylaşan Giertz, aldığı Tesla'nın sahip olduğu ilk araç olduğunu da belirtti.

Birkaç ay süren çalışmanın sonucunda Giertz ve ekibi, aracı parçalarına ayırıp eski pikap parçalarını kullanarak tekrardan birleştirdi.

Tabii ki tüm bu işlem birkaç cümleye sığacak şekilde gerçekleşmedi. Giertz'in Tesla'yı nasıl bir pikaba dönüştürdüğünü aşağıdaki video aracılığıyla izleyebilirsiniz.

Kaynak: WebTekno
Elon Musk, Nicola Tesla, Teknoloji

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