Bir kadının düşerek hafif yaralanmasıyla sonuçlanan park yeri tartışması kameralara yansıdı

İzmir'in Balçova ilçesinde park yeri tartışması yaşadığı kadını iterek yere düşmesine ve başını çarpmasına neden olduğu öne sürülen kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre Z.Ç, Ata Caddesi'ndeki bir otobüs firmasının yazıhanesinin önüne aracını park etmek istedi.

Park yeri konusunda iş yeri çalışanlarından K.Ö. ile Z.Ç. arasında tartışma yaşandı.

Tartışma sırasında K.Ö, Z.Ç'yi iterek yaralanmasına neden oldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince ayakta tedavi edilen Z.Ö. ile iş yeri çalışanı K.Ö. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Öte yandan bölgedeki bir kişi, olay anını cep telefonuyla görüntüledi. Görüntülerde kadının itilmesi ve yere düşerken başını otomobilin kapısına çarpması yer alıyor.