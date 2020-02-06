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Bir kadının, nakliyecilerin düşürdüğü eşyanın altında kalmaktan son anda kurtulması kamerada

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde kaldırımda yürüyen bir kadın, nakliye firmasının asansörle taşırken düşürdüğü eşyanın altında kalmaktan son anda kurtulmasına dair görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı.

06.02.2020 12:04 | Son Güncelleme: 06.02.2020 12:04Bir kadının, nakliyecilerin düşürdüğü eşyanın altında kalmaktan son anda kurtulması kamerada
'in ilçesinde kaldırımda yürüyen bir kadın, nakliye firmasının asansörle taşırken düşürdüğü eşyanın altında kalmaktan son anda kurtulmasına dair görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı.
Alınan bilgiye göre, Karşıyaka ilçesinde bir nakliye firması, binanın üst katından eşyaları taşımak için seyyar asansör kurdu.
Eşyaları indirmeye başlayan firma yetkilileri, bir hurç içerisindeki eşyaları asansörle indirirken aşağı düşürdü. O sırada kaldırımda yürümekte olan bir kadın, son anda eşyanın altında kalmaktan kurtulurken korkuyla bir iş yerine sığındı.
Olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Karşıyaka, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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