28.05.2019 10:49
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Bir kadınla el ele görüntülenen Cem Özer'den yeni açıklama: Ben herkese dokunurum

Sette geçirdiği kaza sonrası uzun süre yoğun bakımda kalan oyuncu Cem Özer, eşiyle ortak arkadaşları olan bir kadınla el ele görüntülendi. Konu hakkında açıklama yapmak için 2. Sayfa programına telefona bağlanan Özer, çileden çıktı.

2017 yılında evlendiği 5'inci eşi Pınar Dura ile Bodrum'da tatil yapan ve fotoğraflarını sık sık sosyal medyada paylaşan Cem Özer, önceki gün Akyarlar'daydı. Cem Özer, sosyal medya hesabında eşi Pınar Dura'nın fotoğrafını paylaştığı gün, Bodrum'da başka bir kadınla el ele görüntülendi. Ünlü şovmen, el ele güneşlendiği kadının eşiyle ortak arkadaşları Emine Aydın olduğunu söyledi.

"DOST TESELLİSİ"

Cem Özer, birlikte görüntülendiği kadının eşiyle ortak arkadaşları olduğunu ve aralarında aşk ilişkisi bulunmadığını söyledi: "Hanımefendi iş insanı. Kendisi aile dostumuz. Bir önceki gece yaşadığı sıkıntılardan dolayı psikolojisi bozulmuş. Beni aradı, buluşup sohbet ettik. Dost tesellisi diyebiliriz. Dostane bir şekilde el ele tutuştuk. Gizli saklı bir durum olsa orada ne işimiz var?"

"KİM NE GÖRDÜYSE YANLIŞ YORUMLAMIŞ"

Emine Aydın, Cem Özer'le el ele tutuşmalarının yanlış anlaşıldığını söyleyerek "Kim ne gördüyse yanlış yorumlamış. Biz dostuz. Cem bir hastalık sürecinden yeni çıktı, yanlış haberlerle yıpratılmasın. Eşi Pınar da çok yakın arkadaşım, onun da üzülmesini istemem." sözleriyle konuya açıklık getirdi.

"ORADA OLSAYDIM YÜZÜME BUNLARI SÖYLEYEMEZDİNİZ"

Bugün konu hakkında açıklama yapmak için Kanal D ekranlarda yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Özer, sinirlerine hakim olamadı. Özer, canlı yayınla şu sözlerle sitem etti: "İnanamadım. Ben orada olsam yüzüme bunları söylemezsiniz. Vay efendim 'siz onu yapar mısınız bunu yapar mısınız' sizin yaptığınız beni ilgilendirmez benim yaptığım da sizi ilgilendirmez. Fotoğraf bir bakın o ele ele tutuşmak değil o dosta el vermektir. Buna siz karar vermeyin bir davranış uzmanına sorun.

"BEN İNSANLARA DOKUNARAK İLETİŞİM KURARIM"

Biz orada romantik anlar yaşıyor olsaydık kalktığımız da el ele tutuşurduk. O romantik bir tutuş değil. Eşim tanıyor tabi ki de. Pınar'la Emine de el ele poz verince mi inanacaksınız. Ben insanlara dokunarak iletişim kurarım erkeğe de kadına benim kalbimde kötü niyet yok. Kendi içinde kötülük olan bu fotoğraftan kötülük çıkarır. Bu fotoğraf reklam yapmak için kullanılmış herkes de buna uymuş. Ben Akyarlar'da mekan açmaya gittim zaten. Ben o kadar salağım ki böyle şeyleri herkesin elinde telefon varken otel odamda yapmak varken gelip herkesin içinde mi bu haltı yiyeceğim. Eşim sadece nasıl dikkat etmezsin dedi o kadar. Ben 60 yaşıma geldim hala adam olamadım. Hala medyada kötü adamların olduğunu öğrenemedim.

"İNSANLAR BİZİ BAŞKA ORGANLARIYLA DİNLEMİŞ"

İnsanlar bizi kulağıyla dinlemesi lazım biz orada benim hastalığımdan bahsettik ama insanlar bizi başka organlarıyla dinlemiş. O merkezde kalıyor kötü bir gece geçirmiş dertleşiyoruz. Ben değişmeyeceğim kötü niyetliler kötü düşünmekten vazgeçecek. Eşimde tanıdığım bir arkadaşımla böyle konuşursa sorun olmaz. Skandal çıkartmak için uğraşmayın."

"LÜTFEN CEM'İ ÜZMEYİN"

Eşi Cem Özer'in açıklamalarının ardından programa telefonla Pınar Dura "Lütfen eşimi üzmeyin bende annemin doğum günü ve bayram için İstanbul'a geldim. Cem orada yalnız ne olursunuz lütfen Cem'i üzmeyin. Ortada bir problem yok. Emoşum yani Emine içimizden biridir. Onun başına gelenleri bende biliyorum. Artık rica ediyorum. Bu çok üzücü bir durum. yeni bir iş kurma durumundayız arkadaşlarımız falan tebrik etmeye geliyor. Bu kötü bir haber.

Bir kadınla el ele görüntülenen Cem Özer'den yeni açıklama: Ben herkese dokunurum Pınar, Cem Özer, Magazin


YORUMLAR (18)
CEM DOKUNUŞU: cem dokunuyormuş lan Kaçııııııııııınnnnnnnnnnnn. . . . . :))))
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DÜRBÜNLÜ: Bugün elini veren yarın belini verir diyen kimdi?
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6.FİLO: Bunların alayı rol icabı adam oluyorlar gerçek yaşantılarında adam olamazlar bir birleriyle eş değişimi bile yaparlar nasıl mezhep varsa kaldırabiliyorlar genişler
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ERTUĞRUL: millet Ramazanda iftarı nasıl edeceğini düşünsün bunlar oynaşta
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  • BNY : iftarı nasıl edeceğini düşünme ALLAH BÜYÜK sen bu toplumu nasıl düzeltiriz bize ne görev düşer onu düşün, uygula Yoksa güneş doğar batar yaz gelir geçer bahar gelir kış gelir mevsimin biri biter biri başar ADETULLAH böyledir İnsanlığın Ümmetin kurtuluşu için Dua et buna ihtiyacımız var bak ramazanın 23 olmuş nasıl geçti anladın mı ama bu dünya çocuklarımıza güvenle huzurla barışla adaletle imanla kalmalıki burada ALLAH ı bulsunlar ki kurtuluşa ersinler BUNU DÜŞÜN Biz ne yapabiliriz
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