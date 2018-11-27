Bir Kamusal Alan Heykeli Önerisi" Söyleşisi

27 Kasım 2018 Salı 11:09



27 Kasım 2018 Salı 11:09

Trakya Üniversitesi'nde gerçekleştirilen "Bir kamusal alan heykeli önerisi" söyleşine Prof. Dr. Meriç Hızal konuşmacı olarak katıldı.Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Mustafa Haykır tarafından Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projesi kapsamında organize edilen "Sanat Söyleşileri"nin ilki, Işık Üniversitesi ve Doğuş Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Meriç Hızal'ın "Bir Kamusal Alan Heykeli Önerisi" başlıklı söyleşiyle başladı.Trakya Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Prof. Dr. Fehim Yıldız Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen söyleşiye, Güzel Sanatlar Fakültesi akademisyenlerinin yanı sıra öğrenciler ve sanatseverler katıldı.Sanat hayatından ve eserlerinden bahseden Prof. Dr. Hızal, kamusal alanda yapılacak heykellerin özelliklerine dikkat çekti.Antalya'da bulunan ve kadın cinayetlerine dikkat çekmek için yaptığı "Al Yazma Anıtı"nın atölye süreçlerinden başlayarak tüm aşamalarını anlattığı söyleşide Hızal, bir sanatçının eserini oluştururken esere konu olan nesneyi iyi tanıması ve ruhunu anlaması gerektiğini ifade etti.Hızal Abbasağa Parkı'ndaki "Herkese barış" adlı güneş saati heykelini yapabilmek adına uzun süre o bölgede vakit geçirdiğini anlattı.Söyleşi, soru cevap kısmının ardından Prof. Meriç Hızal'a Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Mustafa Haykır ve Dr. Öğr. Üyesi Ercan Yılmaz'ın hediye takdim etti.