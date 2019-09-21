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Bir kapağın fiyatı 1 kilo domatesin fiyatını geçti

Piyasada rağbet gördüğü için esnafta kalmayan kavanoz kapakları, internet sitelerinde tanesi 3 TL 95 kuruştan satılıyor.

21.09.2019 14:55Bir kapağın fiyatı 1 kilo domatesin fiyatını geçti
Piyasada rağbet gördüğü için esnafta kalmayan kavanoz kapakları, internet sitelerinde tanesi 3 TL 95 kuruştan satılıyor.
Domates fiyatlarının düşmesi ve insanların kış mevsimi için konserve yapması kavanoz kapaklarının da fiyatlarının artmasına neden oldu. İstanbul başta olmak üzere büyük illerde kavanoz kapağı sıkıntısı yaşanırken, bu fırsatı uyanıklığa çeviren bazı satıcılar internet üzerinden kavanoz kapaklarını tanesi 3 TL 95 kuruştan satıyor. Esnafta ise kapakların 40 kuruş ile 1 TL arasında değişen fiyatlarla satıldığı öğrenildi.
(Umutcan İşledici/İHA)

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Kaynak: İHA

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