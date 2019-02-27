Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafta bir kedinin motosiklet aşkı, iki teker tutkunları arasında gündem oldu. Motosiklet
sevenlerin içini ısıtan fotoğraf sosyal medya sitesi olan Facebook
'ta paylaşıldı. Fotoğrafta; bir sokak kedisinin motosikletin ön tekerine gözlerini kapatarak sarıldığı anlar yer aldı. Görenlerin yüreğini eriten fotoğrafın altına ise çok sayıda yorum yazıldı. Fotoğraflar motosiklet kullanıcıları arasında gündem oldu. - ANKARA
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Kaynak: İHA