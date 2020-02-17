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Bir kişi cami tuvaletinde ölü bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kişi, cami tuvaletinde ölü bulundu.

17.02.2020 20:53 | Son Güncelleme: 17.02.2020 20:55
'nın ilçesinde bir kişi, cami tuvaletinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Doğukaya Mahallesi 1217 Sokakta bulunan Osman Camisi'ne namaz için gelenler, cami tuvaletinde kişiyi yerde yatarken buldu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, üzerinde Muratpaşa Belediyesi personeli kıyafeti bulunan Sinan Karaçam'ın (33) hayatını kaybettiğini belirledi.
Karaçam'ın cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Cami tuvaletinde yapılan incelemede kullanılmış enjektör bulundu.
Bir kişi cami tuvaletinde ölü bulundu

Muratpaşa, Karakuyu, Antalya, Güncel

Kaynak: AA


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