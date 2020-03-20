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Bir kişi eşinden boşanmasını şehir turu atarak kutladı

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaklaşık bir yıl süren davanın ardından eşinden ayrılan kişi, süslediği aracıyla şehir tutu attı.

20.03.2020 14:18 | Son Güncelleme: 20.03.2020 14:21
Antalya'nın Alanya ilçesinde yaklaşık bir yıl süren davanın ardından eşinden ayrılan kişi, süslediği aracıyla şehir tutu attı.
Alanya'da oturan 28 yaşındaki Rıdvan Eren, mahkeme kararıyla eşinden ayrılması üzerine süslediği otomobiline, "Boşandım, çok mutluyum" yazdırdı.
Aracıyla ilçe merkezinde tur atan, müzik eşliğinde oynayan Eren, gazetecilere yaptığı açıklamada, Mart 2019'da evlendiği eşinin kısa süre sonra şiddetli geçimsizlik nedeniyle baba evine gittiğini söyledi.
Bundan sonra boşanma davası açtığını belirten Eren, "İki ay evliliğim oldu. Ondan sonra dava süreci başladı. Şu anda da boşandım ve çok mutluyum." dedi. Bir kişi eşinden boşanmasını şehir turu atarak kutladı

Kaynak: AA

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Bir kişi eşinden boşanmasını şehir turu atarak kutladı
Etiketler : Güncel

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