Bir kişi evinde ölü bulundu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 43 yaşındaki bir kişi evinde ölü bulundu.

28.05.2020 22:56 | Son Güncelleme: 28.05.2020 23:01
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 43 yaşındaki bir kişi evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Kozluk Mahallesi Sait Faik Sokak'ta bir apartman dairesinde yalnız yaşayan Selahattin Koç'un (43) evinden koku gelmesi üzerine komşuları, polise haber verdi.
Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, itfaiye vasıtasıyla eve girdi. Sağlık ekipleri, mutfakta hareketsiz şekilde yatan Selahattin Koç'un yaklaşık 15 gün önce hayatını kaybettiğini belirledi.
Kocaeli Devlet Hastanesi Morguna kaldırılan Koç'un cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek. Bir kişi evinde ölü bulundu

Kaynak: AA

Etiketler: Güncel, Haber

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