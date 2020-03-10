Bir kişi uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü
Iğdır'da motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğrayan bir kişi hayatını kaybetti.
10.03.2020 15:31 | Son Güncelleme: 10.03.2020 15:32
Iğdır 'da motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğrayan bir kişi hayatını kaybetti.
Para çekmek için Karakoyunlu ilçesindeki Iğdır- Aralık kara yolu yakınında yer alan bir banka şubesinin önüne gelen Yakup Tutka, arkasından yaklaşan motosikletteki 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı.
İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolü sonucu Tutka'nın yaşamını yitirdiği bildirildi.
Tutka'nın cesedi, polisin incelemesi sonrası Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Motosikletle kaçan 2 zanlının yakalanması için polis ve jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Bir kişi uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü
Etiketler : Karakoyunlu, Aralık, Banka, Iğdır, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu: Dışarı çıkmayın
Güncel
Tekirdağ'da iki kuyuda daha doğal gaz bulundu
Güncel
Çin'de koronavirüse karşı geçici kurulan hastaneler kapatılıyor
Güncel
Metroda iğrenç olay! Maskeli yolcu, elini ağzına götürüp defalarca metro direğine sürdü
Güncel
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs salgınının Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek
Güncel
30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise 18 yaşındaki bir mülteci çocuk
Güncel
Türkiye'den Amerika'ya dönen 80 yaşındaki kadında koronavirüs tespit edildi
Güncel
Saatte 285 kişiyi öldürüyor! Böbrek hastalığı koronavirüsten daha tehlikeli bir salgın haline geldi