Haberler » Güncel » Bir kişi yol kenarında ölü bulundu (2)

Bir kişi yol kenarında ölü bulundu (2)

Adıyaman'da bir kişi, yol kenarında ölü bulundu.

03.11.2019 16:19
Adıyaman'da bir kişi, yol kenarında ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Yarmakaya köyünde yol kenarında hareketsiz bir kişi olduğunu gören vatandaşlar, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis görevlileri bu kişinin öldüğünü belirledi.
Jandarma tarafından yapılan çalışmada da cesedin Aziz Ök'e (49) ait olduğu tespit edildi.
Ök'ün cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Araştırma başlatan jandarma ekipleri, olaya karıştığı belirlenen otomobili Altınşehir Mahallesi'nde park halinde buldu.
Ön sağ tarafında hasar bulunan ve aynı yöndeki aynası da kırık olduğu belirlenen aracın içinde oturan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların, Ök'e otomobille çarparak ölümüne neden olduktan sonra kaçtıkları ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.
Bir kişi yol kenarında ölü bulundu (2)

Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
18:37 Kars'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi
18:37 Develer 1 Ocak'tan itibaren küpelenip, kimliğe kavuşacak
18:36 Kars'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi
18:28 Beşiktaş'ta halk otobüsü şoförünün durağa dalıp, 3 yolcuyu bıçakladığı o anları yolcular anlattı
18:10 Kars'ta terör operasyonu: 3 terörist etkisiz hale getirildi
17:40 Son dakika: Beşiktaş'ta halk otobüsü şoförü önce durağa daldı sonra 3 yolcuyu bıçakladı! İşte ilk görüntüler
17:07 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Şanlıurfa'da sevgi seli
16:57 HDP kongresinde skandal görüntüler: Teröristler için saygı duruşunda bulunuldu!
16:53 Son dakika: Beşiktaş'ta halk otobüsü şoförü durağa daldı, tepki gösteren 3 yolcuyu da bıçaklayıp denize atladı
16:34 Hong Kong'da hükümet yanlısı bir kişi, protestocuları destekleyen meclis üyesinin kulağını bir AVM'de ısırarak kopardı
3.11.2019 18:39:50