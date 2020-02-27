Haberler » Güncel » Bir kişi yüksek ateş şikayetiyle tedavi altına alındı - Haber

Bir kişi yüksek ateş şikayetiyle tedavi altına alındı

Erzincan'da İranlı bir kişinin, yüksek ateş şikayetiyle tedavi altına alındığı bildirildi.

27.02.2020 17:34 | Son Güncelleme: 27.02.2020 17:35
'da İranlı bir kişinin, yüksek ateş şikayetiyle tedavi altına alındığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Devlet Hastanesine yüksek ateş şikayetiyle başvuran İran vatandaşı tır şoförü 33 yaşındaki A D'nin, Türkiye'ye 20 Şubat'ta giriş yaptığının tespit edildiği aktarıldı.
A.D'nin Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği belirtilen açıklamada, gerekli tetkiklerin sonucu çıkıncaya kadar izole edilmiş odada muhafaza edilen hastanın, ilk belirlemelere göre koronavirüs taşıdığına dair bir emareye rastlanmadığı kaydedildi.
Bir kişi yüksek ateş şikayetiyle tedavi altına alındı

Erzincan, Refahiye, İran, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

16:36  Düşündüren sözler! Anlamlı sözler neler? Düşündüren, anlamlı ve felsefi sözler nelerdir?
15:19  Şirin Payzın kimdir? Şirin Payzın nereli ve kaç yaşında? Şirin Payzın ne iş yapıyor?
14:14  Afrika örgüsü nedir? Afrika örgüsü saç nasıl yapılır? Afrika örgüsü fiyatları ne kadar?
14:11  Şaibe nasıl yazılır? TDK'ya göre şaibe mi, şayibe mi? Şaibe ne demek?
13:46  Çaycı Hüseyin Alparslan Özmol kimdir? Alparslan Özmol kaç yaşında, nereli?
27.02.2020 19:20:50