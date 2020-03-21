Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››Bir kişinin hayatını kaybettiği yangında polis bir taraftan vatandaşların bir araya gelmemesi için... - Haberler

Bir kişinin hayatını kaybettiği yangında polis bir taraftan vatandaşların bir araya gelmemesi için...

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangında 89 yaşındaki yaşlı adam hayatını kaybetti.

21.03.2020 16:21 | Son Güncelleme: 21.03.2020 16:25
Bir kişinin hayatını kaybettiği yangında polis bir taraftan vatandaşların bir araya gelmemesi için...
Antalya 'nın Döşemealtı ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangında 89 yaşındaki yaşlı adam hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay Döşemealtı ilçesi Nebiler Mahallesi Termesos Bulvarı üzerindeki müstakil bir evde meydana geldi. Eşi Şadiye Tahsinoğlu (88) ile birlikte yaşayan 89 yaşındaki Tahsin Zeybekoğlu, öğle saatlerinde bahçe işlerini yaptı. İşlerini tamamlayan Tahsinoğlu, evinin önündeki kanepeye dinlenmeye geldi. Yaşlı adamın oturduğu kanepe bir süre sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Evin önünden alevlerin yükseldiğini gören yaşlı adamın yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. 'Yetişin' feryatları üzerine eve komşular ve yakındaki esnaflar koştu. Esnaf işletmedeki yangın söndürme tüpü ile alevleri söndürdü. Gelen itfaiye ekipleri soğutma işlemleri yaparken, sağlık ekipleri Tahsin Zeybekoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Zeybekoğlu'nun oğlu Salim ve akrabaları büyük üzüntü yaşadı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Tahsinoğlu'nun cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"Polis kalabalığı uyardı"

Bölgede görev yapan polis ve vatandaşların bir çoğunun maske taktığı görüldü. Kalabalık oluşmasın diye polis ekipleri megafondan sık sık vatandaşları uyarmak zorunda kaldı. Polis megafondan, "Görevliler haricinde bekleyen vatandaşlarımız lütfen alanı boşaltın ve daha sağlıklı çalışmamız açısından yardımcı olun. Yardımcı olmazsanız idari işlem uygulanacak" diye uyarı yaptı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Döşemealtı, Antalya, Polis, 3. Sayfa

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

Oturma bankları şeritle kapatıldı - Haberler Ayvalık'ta mesire alanlarında mangal ve piknik yapılmasına Korona Virüs engeli - Haberler Fuat Oktay: KKTC'ye 72 milyon liralık finansal kaynak gönderilmiştir - Haberler Kayıp şahısların olduğu değerlendirilen iki cesede ulaşıldı - Haberler Kılıçdaroğlu CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları ile görüntülü COVID-19 toplantısı gerçekleştirdi - Haberler Fethiye'deki lüks villada, İngiliz kadın ve Türk erkek bıçaklanmış halde ölü bulundu - Haberler Son Dakika: Türkiye'de 15 dakikada sonuç veren koronavirüs testi uygulanmaya başladı - Haberler Yoğun bakımda 39 yaşındaki koronavirüs hastasından uyarı: Bana bulaşmaz demeyin | Video - Haberler Camilerde alınan koronavirüs tedbirlerinin önemi bir kez daha anlaşıldı - Haberler Üsküdar Belediyesi'nden güldüren paylaşım: Bizi bunu yapmak zorunda bırakmayın - Haberler Öğretmen çift, okullara ara verilmesiyle sağlık çalışanları için maske üretmeye başladı İran'dan umutlandıran haber! Koronavirüsün ilacını 10 gün içinde piyasaya sürecekler
Loading